Comparaison iPhone SE vs iPhone XR: lequel acheter?

Le bas de gamme de la gamme iPhone d’Apple est plus robuste que jamais grâce à l’introduction de l’iPhone SE cette semaine et à la disponibilité continue de l’iPhone XR. Les deux appareils offrent des ensembles de fonctionnalités très différents, mais lesquels devriez-vous acheter en 2020? Lisez la suite pour notre comparaison complète.

iPhone SE vs iPhone XR: conception

En surface, l’iPhone SE et l’iPhone XR sont très différents. L’iPhone SE ressemble en grande partie à la série d’appareils iPhone 6. Vous obtenez un écran de 4,7 pouces flanqué de cadres en haut et en bas, avec un bouton d’accueil pour la navigation et l’authentification biométrique Touch ID.

Pendant ce temps, l’iPhone XR suit les tendances du design moderne de l’iPhone: des lunettes beaucoup plus petites sur les bords avec une encoche en haut avec un écran de 6,1 pouces. L’encoche abrite le capteur TrueDepth pour l’authentification biométrique Face ID plutôt que Touch ID.

Et le facteur de forme? C’est là que les différences de conception comptent vraiment. L’iPhone SE dispose d’un écran de 4,7 pouces et mesure 5,44 pouces de haut et 2,64 pouces de large. Pendant ce temps, l’iPhone XR dispose d’un écran de 6,1 pouces et mesure 5,94 pouces de haut et 2,98 pouces de large.

Cela signifie que l’iPhone XR sera légèrement plus grand dans votre main, mais vous obtiendrez également un affichage beaucoup plus grand. Le facteur de forme de la lager vaut-il un affichage plus grand? C’est à vous de décider, et de nombreuses personnes ont une opinion ferme sur les préférences de taille d’affichage de leur iPhone.

Enfin, l’iPhone XR et l’iPhone SE ont tous deux la même cote IP67 de résistance à l’eau. Cela signifie que les appareils peuvent être immergés à une profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes maximum.

iPhone SE vs iPhone: affichage

En parlant d’affichages, il y a d’autres détails à souligner lors de la comparaison des écrans iPhone SE et iPhone XR.

L’iPhone XR dispose d’un écran LCD «Liquid Retina HD» avec une résolution de 1792 × 828 pixels à 326 pixels par pouce. Pendant ce temps, l’iPhone SE dispose d’un écran «Retina HD» avec une résolution de 1334 × 750 pixels, également à 326 pixels par pouce. Les deux écrans disposent également d’une large gamme de couleurs P3 et d’une luminosité maximale de 625 nits.

Autres fonctionnalités d’affichage de l’iPhone XR et de l’iPhone SE:

Écran LCD Multi-Touch avec technologie IPS

Rapport de contraste de 1400: 1

Affichage True Tone

Grand écran couleur (P3)

Haptic Touch

Revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales

Encore une fois, tout cela signifie que l’iPhone XR sera en mesure d’afficher beaucoup plus d’informations que l’iPhone SE grâce à son écran plus grand. Cependant, les deux écrans offrent des fonctionnalités et une densité de pixels similaires, vous pouvez donc vous attendre à la même qualité d’image, quel que soit l’appareil que vous choisissez.

Puissance et autonomie de la batterie

Au-delà des différences de conception et d’affichage, il existe également des différences sous le capot entre l’iPhone XR et l’iPhone SE.

L’iPhone SE est alimenté par le dernier processeur A13 Bionic d’Apple. Oui, c’est le même processeur qu’Apple utilise dans les iPhone 11 et iPhone 11 Pro phares. Pendant ce temps, l’iPhone XR dispose du processeur A12 Bionic, qui est le même processeur utilisé dans l’iPhone XS et l’iPhone XS Max. Les deux appareils auraient 3 Go de RAM.

En utilisation réelle, vous pouvez vous attendre à des performances similaires entre l’iPhone XR et l’iPhone SE. Les deux appareils devraient être relativement à l’épreuve du temps et fournir plus qu’assez d’énergie pour une utilisation quotidienne.

En termes d’autonomie, voici les statistiques (certes vagues) fournies par Apple pour l’iPhone XR:

Dure jusqu’à 1,5 heure de plus que l’iPhone 8 Plus

Temps de conversation (sans fil): jusqu’à 25 heures

Utilisation d’Internet: jusqu’à 15 heures

Lecture vidéo (sans fil): jusqu’à 16 heures

Lecture audio (sans fil): jusqu’à 65 heures

Et voici les statistiques (encore plus vagues) de la batterie pour l’iPhone SE:

Dure à peu près la même chose que l’iPhone 8

Lecture vidéo: jusqu’à 13 heures

Lecture vidéo (en streaming): jusqu’à 8 heures

Lecture audio: jusqu’à 40 heures

Les deux appareils sont capables de charger rapidement et peuvent ajouter 50% en 30 minutes, mais vous devrez acheter un chargeur 18 W séparément. Heureusement, vous pouvez facilement passer à une prise USB-C 18 W sur Amazon pour pas cher. Les deux appareils sont également capables de charger sans fil, mais encore une fois, vous devrez acheter un chargeur Qi séparément.

iPhone XR vs iPhone SE: appareil photo

L’iPhone XR et l’iPhone SE disposent tous deux d’un seul appareil photo large 12MP à l’arrière avec un appareil photo 7MP orienté vers l’avant. Les spécifications techniques entre les deux caméras sont très similaires:

Caméra large 12MP

Ouverture ƒ / 1,8

Zoom numérique jusqu’à 5x

Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur

Stabilisation optique de l’image

Lentille à six éléments

Flash LED True Tone avec synchronisation lente

Panorama (jusqu’à 63MP)

Autofocus avec Focus Pixels

Capture de couleurs étendue pour les photos et les photos en direct

Correction avancée des yeux rouges

Stabilisation d’image automatique

Mode rafale

Géolocalisation de photos

Formats d’image capturés: HEIF et JPEG

L’iPhone SE propose quelques fonctionnalités mineures que vous n’obtiendrez pas avec l’iPhone XR:

Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Stage Mono, High-Key Mono)

L’iPhone XR propose un éclairage de portrait avec trois effets (Naturel, Studio, Contour)

Couvre-lentille en verre saphir

Smart HDR nouvelle génération pour les photos

L’iPhone XR est doté de Smart HDR pour les photos, mais pas de «nouvelle génération»

Les fonctionnalités d’enregistrement vidéo sont également largement les mêmes entre l’iPhone SE et l’iPhone XR:

Enregistrement vidéo 4K à 24 ips, 30 ips ou 60 ips

Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ips ou 60 ips

Enregistrement vidéo HD 720p à 30 ips

Plage dynamique étendue pour la vidéo jusqu’à 30 ips

Stabilisation optique de l’image pour la vidéo

Zoom numérique jusqu’à 3x

Flash LED True Tone

Vidéo QuickTake

Prise en charge vidéo au ralenti pour 1080p à 120 ips ou 240 ips

Vidéo en accéléré avec stabilisation

Stabilisation vidéo cinématographique (4K, 1080p et 720p)

Vidéo autofocus en continu

Prenez des photos fixes de 8 MP tout en enregistrant une vidéo 4K

Zoom de lecture

Formats vidéo enregistrés: HEVC et H.264

Enregistrement stéréo

L’iPhone SE propose deux fonctionnalités supplémentaires:

Stabilisation vidéo cinématographique (4K, 1080p et 720p)

iPhone XR ne prend en charge que la stabilisation vidéo cinématographique à 1080p et 720p

Vidéo QuickTake

Enfin, la caméra frontale est notablement différente entre l’iPhone SE et l’iPhone XR à quelques égards. Cela est principalement dû au fait que l’iPhone XR dispose d’un capteur TrueDepth pour Face ID, qui est également utilisé pour des fonctionnalités telles que Animoji et Memoji.

Caractéristiques de la caméra avant de l’iPhone SE:

Appareil photo 7MP

Ouverture ƒ / 2,2

Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur

Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Stage Mono, High-Key Mono)

Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ips

Retina Flash

Vidéo QuickTake

Capture de couleurs étendue pour les photos et les photos en direct

HDR automatique pour les photos

Stabilisation d’image automatique

Mode rafale

Stabilisation vidéo cinématographique (1080p et 720p)

Caractéristiques de la caméra avant de l’iPhone XR:

Appareil photo 7MP

Ouverture ƒ / 2,2

Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur

Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Stage Mono, High-Key Mono)

Animoji et Memoji

Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ips ou 60 ips

HDR intelligent pour les photos

Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips

Stabilisation vidéo cinématographique (1080p et 720p)

Capture de couleurs étendue pour les photos et les photos en direct

Retina Flash

Stabilisation d’image automatique

Mode rafale

En fin de compte, l’iPhone SE et l’iPhone XR devraient offrir des performances de caméra très similaires. L’iPhone SE offre quelques nouvelles fonctionnalités pour la caméra orientée vers l’arrière, tandis que l’iPhone XR offre des capacités supplémentaires orientées vers l’avant grâce au capteur TrueDepth.

Tarification

L’iPhone SE et l’iPhone XR sont les deux modèles d’iPhone les plus abordables vendus neufs par Apple. L’iPhone SE commence à 399 $ pour 64 Go de stockage. Vous pouvez passer à 128 Go pour 449 $ et à 256 Go pour 549 $.

L’iPhone XR commence à 599 $ pour 64 Go de stockage, et vous pouvez passer au modèle 128 Go pour 649 $. Apple n’offre l’iPhone XR dans aucune configuration de stockage supérieure à 128 Go.

Couleurs iPhone XR:

blanc

Noir

Bleu

Jaune

corail

PRODUIT (ROUGE)

Couleurs iPhone SE:

À part les cas, il y a quelques autres choses que vous voudrez peut-être ramasser pour votre nouvel appareil, en particulier si vous effectuez une mise à niveau à partir de quelque chose comme l’iPhone SE ou l’iPhone 6 d’origine.

Emballer

L’iPhone SE est puissant grâce à son processeur A13 Bionic. Les performances de l’appareil photo sont également excellentes grâce à la prise en charge logicielle de fonctionnalités telles que le mode Portrait et l’éclairage Portrait. En termes de design, l’iPhone SE revient à l’iPhone 6 – qui était l’iPhone le plus populaire pour une raison.

Pendant ce temps, l’iPhone XR contient un processeur A12 Bionic légèrement plus ancien, mais vous obtenez un écran plus grand de 6,1 pouces et un design moderne sans cadre. Cela dit, l’écran plus grand ne plaît pas à tout le monde et certains pourraient même trouver l’iPhone SE trop grand.

L’iPhone SE et l’iPhone XR séduisent deux publics très différents.

Par exemple, si vous effectuez une mise à niveau à partir d’un iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 ou iPhone 8, et que vous ne voulez pas apprendre le nouveau système de navigation par gestes de l’iPhone X et des versions plus récentes, l’iPhone SE est votre meilleure option. La conception du bouton d’accueil et l’authentification Touch ID seront familières à de nombreux utilisateurs d’iPhone.

Mais si vous voulez un design iPhone moderne, sans faire de folies sur l’iPhone 11 ou l’iPhone 11 Pro, l’iPhone XR est votre meilleure option. Gardez à l’esprit, cependant, que l’iPhone XR n’offre que jusqu’à 128 Go de stockage, donc si vous avez l’impression que vous atteindrez ce plafond, vous pourriez envisager l’iPhone 11 à la place.

Et quelque chose d’autre qu’il est important de se rappeler est que l’iPhone XR et l’iPhone SE seront pris en charge par Apple avec des mises à jour logicielles régulières dans un avenir prévisible. Vous pouvez acheter l’un de ces téléphones et les utiliser pendant de nombreuses années.

Que pensez-vous des options iPhone de base d’Apple? Recommanderiez-vous l’iPhone SE ou l’iPhone XR? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

