Compass supprime 15% de ses effectifs et estime la baisse de 50% de ses revenus sur 6 mois – voici l’e-mail au personnel – .

Le PDG de Compass, Robert Reffkin, distribue des gâteaux aux passants après avoir coupé le ruban l’an dernier au centre technique du courtier immobilier dans le quartier de South Lake Union à Seattle. (Photo . / Todd Bishop)

Compass, une société de courtage immobilier new-yorkaise fortement financée et startup technologique, a aujourd’hui licencié 15% de son personnel, soit environ 375 employés, en raison de l’impact économique de l’épidémie de COVID-19.

Le PDG de Compass, Robert Reffkin, a déclaré que la société s’attend à une baisse de 50% de ses revenus sur 6 mois. Selon les données de l’entreprise, le nombre de visites à domicile a diminué de 60%, car les mandats de distanciation sociale sont appliqués dans tout le pays et la bourse plonge.

“Nous ne sommes pas seulement confrontés à une récession économique, nous sommes confrontés à un arrêt économique”, a écrit Reffkin dans un e-mail aux employés (e-mail complet ci-dessous). «De nombreuses parties de notre économie seront complètement fermées pendant des mois. En conséquence, notre pays sera probablement passé d’un niveau d’emploi sain à plus de 10% de chômage en un mois, plus rapidement qu’à tout autre moment de notre vie. Cela entraînera presque certainement une récession. Le mieux que nous puissions espérer est une reprise en forme de V par opposition à une récession prolongée. »

Le Real Deal a d’abord signalé les suppressions d’emplois.

Compass, soutenu par SoftBank, qui a levé 1,6 milliard de dollars, a ouvert un nouveau centre technologique à Seattle en septembre dernier, en plein milieu du campus du siège social d’Amazon dans le quartier de South Lake Union.

L’entreprise de 7 ans a refusé de commenter le nombre de réductions spécifiques à Seattle. Compass a embauché près de 100 employés de produits, d’ingénierie et de conception dans la région de Seattle au cours de la dernière année.

Compass fournit «une indemnité de départ et une assurance maladie COBRA améliorées» aux employés licenciés et espère en réembaucher «autant que possible dès que les choses redeviendront normales», a écrit Reffkin. Parmi les autres initiatives de réduction des coûts telles que le passage des services entièrement à la livraison virtuelle, le PDG a réduit son salaire à 0 $ et l’équipe de direction a réduit sa rémunération de 25%.

“Je n’ai pas de boule de cristal, mais je pense que dans 100 jours, le marché immobilier rebondira et que nos clients, notre entreprise et notre pays sortiront de la récession”, a-t-il déclaré dans la lettre.

D’autres sociétés immobilières apportent également des changements à la lumière de l’épidémie de COVID-19. Zillow et Redfin ont suspendu leurs efforts d’achat de maisons. Le PDG de Redfin, Glenn Kelman, a déclaré la semaine dernière que le marché du logement avait pris un «tournant pour le pire».

La semaine dernière, Reffkin a écrit une lettre au Congrès, lui demandant de considérer les agents immobiliers comme faisant partie de tout ensemble de réponses COVID-19.

Au début du mois, Compass comptait plus de 15 000 agents immobiliers dans plus de 100 villes américaines. Elle compte plus de 400 courtiers dans la région de Seattle dans sept bureaux. L’entreprise a récemment ouvert un nouveau bureau de 18 000 pieds carrés pour les courtiers à Bellevue, Wash.

Compass a récemment embauché le vétéran d’Amazon Greg Hart, ancien conseiller technique de Jeff Bezos, en tant que nouveau chef de produit.

Voici l’e-mail complet de Reffkin au personnel de Compass:

Équipe Compass,

Je voudrais informer tout le monde de l’impact du Coronavirus sur notre entreprise et de certaines des décisions que nous avons prises en réponse. Je crois que le leadership est la capacité de se fonder dans la réalité, de fournir une vision de l’endroit où vous voulez aller et de tracer un chemin clair pour y arriver – je vais donc partager mes réflexions dans ce format.

S’ancrer dans la réalité actuelle

Nous sommes au milieu de l’un des moments les plus difficiles et les plus incertains de notre vie. Le coronavirus a déjà fermé des villes et des pays entiers et perturbé les moyens de subsistance de milliards de personnes dans le monde. Nous venons tout juste de commencer à ressentir les répercussions que cela aura sur nos vies et mon cœur va particulièrement à ceux qui sont eux-mêmes malades ou qui s’occupent d’un être malade.

Les retombées économiques de la propagation de ce virus ont été d’une rapidité et d’une portée choquantes. Lors de la dernière récession, le marché boursier a chuté de 30% sur les mois. Cette année, elle a chuté de 30% en seulement 22 jours, ce qui en fait la baisse de 30% la plus rapide de l’histoire du marché boursier, plus rapide que le déclin de la Grande Dépression. Des milliers de milliards de dollars de richesse, représentant l’épargne-vie et les fonds de retraite, se sont évaporés. Nos propres données précoces montrent déjà une baisse de plus de 60% des indices et avec des politiques de «refuge en place» susceptibles d’arriver sur la majorité des marchés, nous devrions nous attendre à une baisse beaucoup plus importante. Nous modélisons une baisse des revenus de 50% sur 6 mois. En Chine, par exemple, les transactions ont été réduites de 80 à 90% au plus fort de la flambée, mais cela avec des mesures de distanciation sociale beaucoup plus restrictives.

Nous ne sommes pas seulement confrontés à une récession économique, nous sommes confrontés à un arrêt économique. De nombreuses parties de notre économie seront complètement fermées pendant des mois. En conséquence, notre pays sera probablement passé d’un niveau d’emploi sain à plus de 10% de chômage en un mois, plus rapidement qu’à tout autre moment de notre vie. Cela entraînera presque certainement une récession. Le mieux que nous puissions espérer est une reprise en forme de V par opposition à une récession prolongée.

Mais «l’espoir» n’est pas un plan, alors aujourd’hui je voudrais partager avec vous quel est notre plan.

Au cours de la semaine dernière, nous avons pris des mesures pour réduire les coûts partout où nous le pouvons dans notre entreprise: réduire de 80% Compass Concierge, passer tous les services à la livraison virtuelle, suspendre les dépenses de marketing d’entreprise, réduire considérablement les dépenses d’entreprise et les frais de bureau et arrêter tout non -des projets essentiels. J’ai réduit mon propre salaire à 0 $ et l’équipe de direction a décidé de réduire son salaire de 25%.

Mais au milieu de cette pandémie mondiale, nous devons prendre des décisions proactives avec le niveau de prudence et de prévoyance qu’exige cette période imprévisible. Alors que nous continuons d’espérer le meilleur, nous devons nous préparer au pire. Nous nous joignons donc à des milliers d’autres entreprises à travers le pays pour prendre la décision déchirante de laisser partir certains membres de notre équipe.

Plus tôt dans la journée, nous avons licencié environ 15% de nos employés – des professionnels passionnés et talentueux qui ont fait tout ce qui leur était demandé, se sont surpassés pour nos clients et quittent l’entreprise sans faute de leur part. Nous avons eu la chance de travailler aux côtés de ces gens et ils nous manqueront en tant que collègues et amis. Pour soutenir leur transition difficile, nous proposons une indemnité de départ et une assurance maladie COBRA améliorées, permettant à chacun de garder son ordinateur portable et des outils premium, une formation et un réseautage personnel pour l’aider à décrocher sa prochaine opportunité même sur ce marché. Et nous espérons en réembaucher autant que possible dès que les choses redeviendront normales.

Notre vision de notre destination

Avec tout ce qui change autour de nous, la seule chose qui ne change pas est notre vision: créer la plate-forme unique pour l’immobilier pour permettre aux agents de réaliser leurs rêves et de mieux servir leurs acheteurs et vendeurs. Aider chacun à trouver sa place dans le monde – peu importe comment notre monde change.

Je n’ai pas de boule de cristal, mais je pense que dans 100 jours, le marché immobilier va rebondir et nos clients, notre entreprise et notre pays sortiront de la récession.

Comment nous allons y arriver

Bien que le moment de la reprise économique soit incertain, nous sommes certains qu’en prenant ces décisions difficiles aujourd’hui, l’avenir de notre entreprise est assuré. Je reste optimiste quant à notre avenir. Compass a une solide trésorerie, 0 $ de dette et un modèle commercial éprouvé. J’ai pleinement confiance en notre capacité à traverser cette tempête et à rebondir. Nous allons passer au travers. Mais non sans quelques jours difficiles à venir. Aujourd’hui n’a pas été une journée facile pour Compass. Mais nous sommes bien placés pour non seulement survivre, mais prospérer alors que l’économie rebondit.

Chaque investissement que nous avons fait au cours des 7 dernières années nous a permis de fonctionner dans un environnement comme celui-ci: notre plate-forme et nos outils technologiques, notre approche axée sur les solutions et notre culture de faire tout ce qu’il faut pour responsabiliser nos clients. Au cours des deux dernières semaines, nous avons organisé des réunions de vente virtuelles à l’aide de notre système de vidéoconférence pour des milliers d’agents et des appels nationaux avec des économistes et des banquiers de premier plan. Nous avons rapidement lancé une nouvelle formation vidéo pour aider les agents à leur permettre de se développer, même si leur activité a ralenti. Nous avons un support en temps réel basé sur le chat dans notre plateforme; Support informatique 16 heures par jour, 7 jours par semaine; des outils en ligne pour planifier des réunions avec nos gestionnaires d’expérience d’agent; accès au bureau à distance et paiements en ligne et intégration et plus encore.

Alors que la plupart des maisons de courtage ne construiront rien de nouveau au cours des prochains mois pour les agents et leurs clients, Compass dispose de la meilleure équipe technologique dans l’immobilier et nous allons continuer à améliorer notre plateforme chaque jour.

Pendant cette crise et au-delà, nous allons offrir à nos clients plus de valeur que jamais auparavant et plus de valeur que toute autre maison de courtage.

Je dis tout cela en sachant parfaitement que ce qui se passe avec Compass est pâle par rapport à ce qui se passe avec notre planète dans son ensemble. Notre monde est actuellement testé. Notre pays est actuellement testé. NOUS sommes actuellement testés chacun. Et on nous rappelle l’importance de la seule chose qui compte vraiment: notre santé et celle de ceux que nous aimons.

Mais nous l’emporterons. Le monde a déjà survécu à des récessions, des dépressions, des catastrophes naturelles, des guerres mondiales et, oui, des pandémies mondiales. J’ai bon espoir que l’apparente réussite de la Chine dans la réduction de la propagation du coronavirus et le redémarrage de son énorme économie pourrait également fournir un modèle pour notre avenir. Et je me sens plein d’espoir en raison de la façon dont je vois les gens dans notre entreprise et dans notre société s’intensifier en cette période difficile. Je vous remercie.

Veuillez continuer à faire tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vous, de vos familles et de vos proches, de vos communautés et des autres pendant cette période. Si vous avez besoin de soutien vous-même, veuillez contacter votre partenaire personnel et culturel, votre manager ou moi directement.

Meilleur,

Robert