compte courant vidé de 10 000 euros

L’escroquerie par téléphone mobile est parmi les escroqueries les plus courantes et les plus dangereuses de ces temps. Une affaire d’arnaque sur les smartphones a sauté sur les pages des nouvelles de Vicence il y a quelques jours: une femme de 67 ans a été victime d’un vol qui lui a causé le compte courant de 10 000 euros a été vidé. Une arnaque dans laquelle elle est restée empêtrée sans même s’en rendre compte.

En fait, selon la victime, cela faisait un certain temps qu’elle n’avait pas découvert l’arnaque changé d’opérateur téléphonique sans que la dame l’ait autorisé. Un message de sa banque a suivi peu de temps après: la banque a confirmé que la transaction de 10 000 euros avait eu lieu. Le vol s’est donc terminé avec succès, sans que la victime ne fasse plus.

Méfiez-vous de l’arnaque Sim Swap

Il est très pratique pour les pirates d’utiliser le smartphone pour accéder au compte de la victime. En établissant une amitié ou un contact sur une plateforme d’agrégation, les malfaiteurs parviennent à prendre possession de toutes les données nécessaires pour voler l’identité de la victime choisie. À ce stade, l’escroc peut entrer en contact avec l’opérateur téléphonique et s’il est particulièrement qualifié, il peut transférer le numéro d’utilisateur ainsi divers mots de passe ou codes de sécurité.

C’est ce qui est arrivé à la dame inconsciente de Vicence qui, après avoir reçu le message de la banque, est allée au bureau convaincue que c’était une erreur. Malheureusement, non seulement le paiement a été confirmé, mais même cela a été signé avec sa signature numérique en faveur d’un compte en Campanie. La dame n’a d’autre choix que de déposer une plainte auprès des autorités compétentes.