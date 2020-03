compte suspendu pour les clients MPS, mais ce n’est qu’une tentative de fraude

Le nom d’une institution bancaire bien connue a récemment été utilisé par les cybercriminels pour créer un SMS frauduleux capable de tromper les utilisateurs et de leur faire perdre de l’argent. La banque ciblée par le phishing est Monte dei Paschi di Siena. Mais il est bon de souligner que l’initiative des criminels n’a rien à voir avec l’entreprise et qu’il ne s’agit que d’une tentative de phishing.

Voyons ce que c’est et comment faire face à l’arnaque sans perdre vos données ni votre argent.

Phishing: les clients de Monte dei Paschi di Siena reçoivent des SMS frauduleux à éliminer!

Un SMS circule entre les clients et non d’une institution bancaire connue communiquant le suspension brutale du compte courant; et inviter les utilisateurs concernés à accéder à une page suggérée via un lien inséré dans le message. La prochaine étape requise par les malfaiteurs est l’insertion de données sensibles; qui, s’il est inséré dans le site recommandé, sera automatiquement envoyé aux architectes de la tromperie, qui pourront accéder sans problème aux comptes courants et les vider.

Identifier la nature du message ne nécessite pas de compétences particulières. Il suffit de lire avec beaucoup d’attention la communication pour noter certaines erreurs et incohérences mais en cas de doute, n’oubliez pas qu’aucune banque, aucun organisme fiable et aucune entreprise n’est utilisé pour demander des données personnelles ou contacter les utilisateurs par e-mail, SMS et social pour fournir des informations importantes. Dans ces cas, il est essentiel de procéder à lasuppression immédiate du message, sans évidemment cliquer sur le lien proposé ni saisir les informations demandées par les cybercriminels.