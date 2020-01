Ces dernières années, j’ai Les coûts du compte courant italien ont augmenté sans relâche. La nouvelle est confirmée par les données de Bankitalia qui, bien que remontant à 2017, qui disent que pour gérer un compte courant il faut en moyenne 79,4 euros, près de 2 euros de plus que l’année précédente.

La situation des comptes en ligne n’est pas rose non plus qui ont accusé un coût d’environ 2 euros. selon les analystes de Bankitalia, la clé des coûts cachés réside dans l’augmentation des frais de base, malgré le fait que les banques publient toujours des comptes à frais zéro. Le problème, comme il l’explique l’union nationale des consommateurs, et ce sont souvent des accords exclusifs chronométrés qui deviennent des relations rémunérées à leur expiration.

Comptes courants, astuces des banques pour augmenter les coûts

Pour attirer de nouveaux titulaires de compte, les banques proposent vraiment d’excellentes solutions sans frais, tandis que les clients fidèles continuent d’appliquer des conditions économiques qui ne sont plus compétitives.

Une méthode pour comprendre combien nous coûte un compte courant consiste à vérifier l’indicateur récapitulatif des coûts qui est communiqué dans les informations périodiques de fin d’année et inclut les dépenses et commissions annuelles appliquées au client.

La plupart du temps, les coûts ont augmenté concernent la gestion des distributeurs automatiques de billets, cartes de crédit ou prépayés: les dépenses que nous croyons gratuites car elles nous sont présentées par notre consultant en toute simplicité.

Outre les coûts plus ou moins cachés, les banques peuvent proposer des modifications contractuelles unilatérales que nous ne sommes pas toujours en mesure de percevoir, et cependant, les augmentations contractuelles ne sont pas toujours légitimes, sauf si elles sont justifiées.. Mais des excuses laissent le temps qu’ils trouvent.

Par exemple, Banco Popolare et Deutsche Bank en 2016 ont utilisé la justification de leur participation au National Resolution Fund pour aider les banques en difficulté. En août 2017, Intesa Sanpaolo a appliqué une augmentation de prix d’environ 30% titulaires de compte, expliquant que la mesure était nécessaire pour respecter les taux d’intérêt du marché.