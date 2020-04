comptes courants vidés et saisis si vous ne payez pas d’impôts

impôts ne payez pas, fichiers de perception fiscale et amendes ils peuvent causer de réels problèmes avec le gouvernement. Il semble que ce dernier ait établi que le percepteur, d’une manière ou d’une autre, peut avoir la possibilité de saisir le compte courant de ceux qui ne paient pas.

Il sera donc possible à terme pignorarle, et cela signifie qu’ici, l’Italie a le droit de déduire une somme qui lui est due directement de la banque de l’utilisateur. La modification de cette législation accorde toujours le droit 60 jours à partir de l’acte de notification suivant. De cette façon, le contribuable aura donc le temps de payer le montant, peut-être même en convenant d’un paiement en plusieurs versements. Après 60 jours, le contribuable procédera à la saisie du compte.

La nouvelle réglementation fiscale pour bloquer les astucieux qui ne paient pas d’impôts

Just Equitalia a défini cette nouvelle procédure de renforcement, par rapport à ce qui était déjà en place depuis le dernier 2005. De plus, l’appel au juge avant la saisie effective n’est plus envisagé.

Une autre différence pourrait alors être celle qui permet à Equitalia d’accéder à de nombreuses informations, telles que nombre de comptes chèques du contribuable sous inspection. En outre, il sera également possible d’identifier les stock d’argent et de nombreuses autres informations qui appartenaient auparavantAgence du revenu. Il s’agit cependant d’une solution extrême, adoptée par les autorités fiscales uniquement lorsqu’il y a une sorte de résistance de la part du contribuable. On se souvient également qu’il reste encore 60 jours pour y remédier.