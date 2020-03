comptes effacés, méfiez-vous des messages

Les principaux établissements de crédit italiens, comme Unicredit, Intesa Sanpaolo et BNL, sont également les plus escroqueries par criminels. Les clients doivent porter une attention croissante gardez vos mots de passe en sécurité et les différents identifiants de connexion, pour ne pas être victime d’une des nombreuses escroqueries qui s’exécutent sur le web et sur les adresses de courrier électronique.

En fait, l’une des méthodes les plus efficaces pour tromper les utilisateurs et vider le compte courant des malheureux est de faire semblant d’envoyer un communication directement par l’institution bancaire dont le destinataire est un client. Habituellement, je phishers (c’est ainsi que sont définis ceux qui tentent de saisir des données sensibles par tromperie virtuelle) utilisent le soutien de personnalités hautement compétentes sur le terrain graphique, et qu’ils peuvent utiliser leurs connaissances pour servir les escroqueries organisées.

Banques et comptes chèques: voici les arnaques à surveiller

Le stratagème qui s’avère de loin le plus utile correspond envoi, par des escrocs, d’un e-mail qui ne peut pas être distingué des communications d’origine de votre banque de référence. Un mail est exprimé dans ce mail message d’alarme, ce qui inciterait l’utilisateur à se mobiliser d’une manière ou d’une autre: par exemple, faire semblant transaction entrant dans le compte et qu’il ne peut être encaissé que si vous vous connectez d’abord à votre compte avec vos informations d’identification. accès doit nécessairement avoir lieu à travers un lien mettre directement dans l’e-mail, à travers lequel vous atteignez une page où ils iraient entrez vos informations d’identificationet les escrocs aussi ils s’en emparent directement, vidant le compte courant.

Une deuxième stratégie correspond à celle de créer un logiciels malveillants, de telle sorte qu’il peut être téléchargé dès que la victime interagit avec les liens dans l’e-mail d’alerte. La méthode est la même: une communication qui alerte l’utilisateur, comme la menace de fermeture du compte. Mais la méthode par laquelle le client est fraudé a lieu directement par le virus, qui entre dans le PC de l’utilisateur et vole ses identifiants de connexion.