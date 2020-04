Concept imagine à quoi pourraient ressembler les widgets de l’écran d’accueil avec iOS 14

Au cours du week-end, . a rapporté qu’Apple développait pour la première fois de «vrais widgets sur l’écran d’accueil de l’iPhone et de l’iPad» dans iOS 14. Maintenant, un nouveau concept créé par Parker Ortolani imagine ce qui pourrait plaire aux utilisateurs d’iPhone.

Le concept de Parker représente un framework «SpringKit» que les développeurs peuvent utiliser lors de la création de widgets pour l’écran d’accueil de l’iPhone. Dans ce scénario, les développeurs peuvent choisir entre trois types différents de vues d’écran d’accueil pour leurs applications.

Une icône fixe classique

Une nouvelle icône en direct qui peut afficher des données ou des boutons

Un widget en taille réelle

Par exemple, l’application Météo intégrée peut fournir une icône en direct légèrement plus grande qu’une icône d’application normale indiquant la température extérieure et les conditions météorologiques. L’application Activité pourrait également offrir un widget de taille réelle affichant vos anneaux d’activité pour cette journée.

De plus, l’idée SpringKit de Parker permettrait également aux développeurs tiers de puiser dans les widgets de l’écran d’accueil. Par exemple, une application comme Overcast peut ajouter un widget de menu de lecture à l’écran d’accueil, ce qui facilite la recherche et la lecture des derniers podcasts de votre bibliothèque.

Comme nous l’avons noté au cours du week-end, ces widgets dans iOS 14 seraient très différents des widgets épinglés actuels dans iPadOS 13. La clé est que les widgets iOS 14 peuvent être librement déplacés sur l’écran d’accueil, un peu comme les icônes d’application. Nos rapports expliquent:

On peut dire qu’Apple travaille pour la première fois à proposer de vrais widgets sur l’écran d’accueil de l’iPhone et de l’iPad. Au lieu de widgets épinglés comme sur iPadOS 13, les nouveaux widgets sur iOS 14 peuvent être déplacés, comme n’importe quelle icône d’application. La fonctionnalité est toujours en cours d’implémentation et pourrait être supprimée par Apple.

La fonctionnalité est en cours de développement pour iOS 14, mais elle pourrait toujours être supprimée par Apple. Que pensez-vous d’Apple qui pourrait enfin ajouter de vrais widgets personnalisables à iOS et iPadOS cette année? Est-ce trop peu trop tard? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous et dans les commentaires.

Plus d’iOS 14:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: