Concept imagine une application Météo repensée pour iOS basée sur Dark Sky

Dans un mouvement vraiment inattendu, Apple a annoncé aujourd’hui qu’elle avait acquis la populaire application météo Dark Sky. Bien que la société affirme qu’il n’y aura pas de changements à Dark Sky pour iOS pour le moment, nous pouvons nous attendre à ce qu’Apple intègre l’application avec sa propre solution Météo pour iOS.

Dans cet esprit, le designer Parker Ortolani a créé un concept qui imagine à quoi ressemblerait l’application Météo d’Apple en la repensant en fonction de Dark Sky.

Dark Sky est connu pour fournir des informations détaillées sur les prévisions météorologiques, avec des données à jour, des cartes avancées, des notifications en temps réel, etc. L’idée du concept est de montrer comment Apple peut bénéficier de toutes ces données avec une toute nouvelle application Météo pour iOS tout en adoptant les directives de l’entreprise.

Ortolani imagine un design épuré sans les arrière-plans colorés et animés qu’Apple a introduits en 2013 avec iOS 7. Au lieu de cela, l’application Météo s’adapterait automatiquement en fonction du thème clair et sombre du système. La vue principale afficherait des prévisions météorologiques plus détaillées avec une projection des précipitations sur le graphique, en plus d’un radar cartographique avec des données de température, de précipitations et de vitesse du vent.

Une autre fonctionnalité intéressante que le concept montre est le système de notification des prévisions météorologiques de Dark Sky, afin que les utilisateurs n’aient pas à ouvrir l’application tout le temps.

Une chose à noter est que l’application météo native actuelle d’Apple n’est disponible que pour iPhone et Apple Watch, tandis que Dark Sky est également disponible pour iPad. Cela pourrait être l’occasion de mettre l’application officielle Météo sur plus de plates-formes telles que iPadOS et même macOS avec la technologie Catalyst.

Depuis qu’Apple vient d’acquérir Dark Sky, nous ne savons pas s’ils prévoient d’intégrer ses capacités dans iOS 14, ce qui devrait être annoncé en juin.

Que pensez-vous du concept? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

