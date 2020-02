Dans quelques semaines, la société chinoise Oppo présentera son nouveau produit phare, à savoir le nouvel Oppo Find X2. En plus de cet appareil, cependant, nous savons que le nouveau smartphone de milieu de gamme de la série Oppo A arrivera également très bientôt, c’est le nouveau Oppo A31. Ce dernier a déjà reçu de nombreuses certifications, mais maintenant elles ont finalement été conception et spécifications techniques dévoilées.

Oppo A31: voici la conception et les spécifications techniques

Voici donc cette nouvelle image de rendu (publiée par l’équipe de 91mobiles) qui dévoile le design du nouveau smartphone de la société chinoise. On voit que nous ne trouverons pas de nouveautés significatives d’un point de vue esthétique. Le nouveau Oppo A31 (qui selon certaines rumeurs sera une version rebaptisée de l’Oppo A8) sera en fait caractérisé sur le devant par un affichage avec une encoche En forme de V. À l’arrière, cependant, nous en trouverons un triple caméra placé aux feux de circulation et un capteur biométrique placé au centre du corps.

Comme déjà mentionné, cependant, des confirmations sont également arrivées concernant la prétendue fiche technique de l’appareil. Selon ce qui a été divulgué, le nouveau terminal milieu de gamme de la marque Oppo aura un écran IPS avec une diagonale de 6,5 pouces en résolution HD +. Côté appareil photo, nous aurons un capteur photographique principal de 16 mégapixels accompagné d’un capteur de 2 mégapixels et d’un macro capteur.

Côté performances, le cœur battant de l’appareil sera le SoC MediaTek Helio P35, couplé à des coupures de mémoire égales à 4/6 Go de RAM et 64/128 Go de stockage interne. La batterie sera de 4230 mAh mais ne prendra pas en charge la charge rapide, tandis que le système d’exploitation sera toujours Android 9 Pie. Enfin, les dimensions de l’appareil seront de 163,9 x 75,5 x 8,3 mm pour un poids total de 180 grammes.

Bref, l’image de ce nouveau Oppo A31 c’est presque complet. Nous prévoyons donc qu’il fera ses débuts dans quelques semaines.