Conception finale des Huawei P40 et Huawei P40 Pro

Une nouvelle fuite nous a laissé plusieurs rendus de presse des Huawei P40 et P40 Pro, deux terminaux haut de gamme avec lesquels la société chinoise renouvellera son catalogue de smartphones premium, et dont la présentation est toujours prévue pour ce 26 mars.

En faisant une comparaison directe avec la génération actuelle, les Huawei P30 et P30 Pro, nous voyons que les Huawei P40 et P40 Pro représentent un évolution considérable en termes de conception, tant pour la configuration de la caméra arrière que pour l’intégration des caméras avant.

Huawei est passé d’un écran tout-écran avec une goutte d’eau à un finition de type “flottant”, dans lequel la caméra est placée dans un petit espace situé sur le côté. Quant à la caméra arrière, elle est intégrée dans un îlot rectangulaire, une approche très particulière qui nous rappelle ce que nous avons vu dans la famille Samsung Galaxy S20.

La ligne n’a pas changé, nous avons des coins arrondis qui composent une touche assez classique, comme nous pouvons le voir sur les images, et les bordures de l’écran ont été considérablement réduites.

Huawei P40 et Huawei P40 Pro: finition haut de gamme et matériel haut de gamme

Nous avons déjà une idée claire de ce que nous pouvons attendre des deux terminaux au niveau de la conception, mais qu’en est-il des finitions? Eh bien, nous pouvons être sûrs que les deux terminaux seront intégrés métal et verre, assez standard en ce qui concerne les smartphones haut de gamme.

En ce qui concerne ses spécifications, nous n’avons vu aucun changement par rapport aux informations précédentes, ce qui signifie qu’en principe celles-ci sont maintenues et que les Huawei P40 et P40 Pro seront équipés d’un Kirin 990 SoC et entre 8 et 12 Go de RAM. Voici un aperçu des principales caractéristiques des deux modèles.

Spécifications estimées du Huawei P40

Écran OLED de 6,2 pouces avec résolution FullHD + (120 Hz).

Kirin 990 SoC avec processeur à huit cœurs, Mali-G76 MP16 et GPU 5G.

8 Go de RAM.

128 Go de capacité de stockage.

Trois caméras arrière: 52MP principal, téléobjectif 12MP avec zoom optique 5x et grand angle 20MP.

Caméra frontale double 32 MP.

Batterie de 4500 mAh avec recharge rapide.

En métal et en verre.

Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Android 10 comme système d’exploitation (sans Google Mobile Services).

Huawei P40 Pro Spécifications estimées

Écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution de 3 160 x 1 440 pixels (120 Hz).

Kirin 990 SoC avec processeur à huit cœurs, Mali-G76 MP16 et GPU 5G.

12 Go de RAM.

256 Go de capacité de stockage.

Quatre caméras arrière: 52 MP principal, 8 MP téléobjectif avec zoom optique 5x, 40 MP grand angle et capteur de profondeur 3D (ToF).

Caméra frontale double 32 MP.

Batterie de 5000 mAh avec recharge rapide.

En métal et en verre.

Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Android 10 comme système d’exploitation (sans Google Mobile Services).

Le géant chinois prépare également le lancement d’une version supérieure de cette dernière qui viendra accompagnée du slogan Édition Premium. Il aura de petites améliorations au niveau du matériel, mais en contrepartie son prix sera également plus élevé. Ce sont toutes ses clés:

Spécifications estimées du Huawei P40 Pro Premium Edition

Écran OLED de 6,8 pouces avec une résolution de 3 160 x 1 440 pixels (120 Hz).

Kirin 990 SoC avec processeur à huit cœurs, Mali-G76 MP16 et GPU 5G.

12 Go de RAM.

512 Go de capacité de stockage.

Cinq caméras arrière: 52MP principal, téléobjectif à zoom optique 10x, téléobjectif 8MP avec zoom optique 5x, grand angle 40MP et capteur de profondeur 3D (ToF).

Caméra frontale double 32 MP.

Batterie de 5500 mAh avec recharge rapide.

En métal et en verre.

Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Android 10 comme système d’exploitation (sans Google Mobile Services).

Lancement et prix des Huawei P40, P40 Pro et P40 Pro Premium Edition

Comme nous anticipons la date de présentation de ces terminaux est marquée pour le 26 mars, il est donc probable qu’ils seront disponibles pour réservation à partir du même jour. Cependant, sa disponibilité réelle pourrait varier et prendre jusqu’en avril, du moins en théorie.

Quant aux prix de vente, tout semble indiquer que le Huawei P40 sera aux alentours 849 euros, la version Pro ira jusqu’à 1049 euros et le modèle «Pro Premium Edition» coûtera 1 249-1 299 euros.

Il faut garder à l’esprit que ces prix peuvent varier considérablement en fonction des particularités de chaque marché.