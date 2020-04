Conception PS5 conceptuelle pour correspondre au nouveau DualSense

Sony a récemment présenté le DualSense, le contrôleur officiel qui accompagnera la PS5 et qui représente une évolution importante par rapport au DualShock 4 utilisé sur PS4. Notre collègue Eduardo vous a déjà dit les nouvelles les plus intéressantes, et curieusement l’une d’elles se trouve dans conception et schéma de couleurs.

C’est un fait que Sony utilise généralement la même couleur et une ligne similaire sur leurs consoles et boutons de commande de ceux-ci, ce qui signifie que la PS5 est probablement livrée avec un jeu de couleurs identique à ce que nous avons vu dans le DualSense. Comme cette commande combine du blanc, du gris et des touches de bleu, le mélange n’est pas mauvais, et comme nous pouvons le voir d’après la conception conceptuelle qu’ils ont publiée sur Reddit, le résultat serait assez attrayant, même avec un format de châssis de type mini PC, le même utilisé par Xbox Series X.

Je sais que pour beaucoup de nos lecteurs, ce type de châssis rompt avec l’idée classique d’une console, mais il faut garder à l’esprit que ce type d’appareil sont devenus des PC consolidés, et que l’utilisation d’un châssis de type PC compact n’est pas un caprice de Sony ou Microsoft, il est une nécessité qui découle de l’utilisation de composants plus puissants qui nécessitent une plus grande capacité de refroidissement.

PS5 et l’importance du facteur de forme

Nous avons déjà commenté à d’autres occasions. Les consoles des dernières générations ont eu problèmes majeurs avec les températures travailler pour utiliser des systèmes de réfrigération trop limités qui ont également été intégrés dans un châssis qui n’était pas capable de générer une bonne circulation d’air.

Rappelez-vous, par exemple, les problèmes de température Xbox 360 et le redoutable “anneau rouge de la mort”. La PS4 n’a pas non plus été épargnée par les problèmes de température, et PS4 Pro dispose d’un système de refroidissement très équitable Il peut finir par générer un niveau de bruit énorme, surtout lorsque la poussière s’accumule avec l’usage et au fil du temps.

Sony et Microsoft ont fait un bond significatif en termes de puissance avec la PS5 et la Xbox Series X, mais pour qu’elle fonctionne de manière optimale, il est nécessaire d’intégrer un bon système de refroidissement et de créer un flux d’air optimal. Microsoft a remarqué que le châssis du mini PC avec dissipateur thermique sur le dessus est la meilleure optionet franchement Je ne pense pas que Sony trouvera une meilleure option.

J’entends par là que le dessin que nous voyons dans les rendus joints pourrait finir par représenter, De manière générale, le châssis final que vous pouvez utiliser Sony sur votre PS5. Peut-être que certaines lignes et le jeu de couleurs changeront, mais je pense que la base sera très similaire.

Avant de terminer, je vous dis qu’un détaillant norvégien a inscrit le prix de la PS5 dans 711 euros changer. C’est un “chiffre approximatif qui peut changer”, comme l’indique le détaillant lui-même, mais ce chiffre correspond aux rumeurs selon lesquelles la nouvelle génération pourrait arriver sur le marché avec un prix de 600 euros.