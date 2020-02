Confidentialité sur l’App Store – Apple cherche à bloquer les ventes d’un nouveau livre

Apple a adressé une lettre de cessation à l’auteur et l’éditeur d’un nouveau livre App Store Confidential, affirmant que l’ancien directeur d’Apple révèle des secrets d’affaires.

Apple dit que Tom Sadowski a violé son contrat de travail en révélant des “secrets d’affaires” […] d’une valeur économique considérable »…

Le livre en langue allemande a été publié hier sous forme d’ebook et de livre de poche.

Focus rapporte la tentative d’Apple de bloquer la distribution et la vente du livre.

Apple tente de prendre des mesures contre la publication d’un livre écrit par un ancien manager allemand du groupe. Le géant de l’iPhone revendique la confidentialité et constate des violations importantes du contrat de travail.

Selon les informations de l’hebdomadaire “Die Zeit”, Apple estime que le travail du manager Tom Sadowski révèle des “secrets d’affaires” qui sont “d’une valeur économique considérable” pour l’entreprise. Le livre, publié par Murmann Verlag à Hambourg, intitulé App Store Confidential est un témoignage personnel de l’ancien directeur Tom Sadowski, qui dirigeait les affaires allemandes de l’App Store jusqu’en novembre 2019. Il nie avoir divulgué des secrets d’affaires dans son livre.

Dans une lettre, les avocats d’Apple ont dit à Sadowski et à l’éditeur «d’arrêter (de) livrer le livre» et de «rappeler (de) tous les exemplaires du livre déjà en circulation et de détruire (et) détruire tous les manuscrits du livre». Murmann et l’auteur y résistent. Ils n’ont pas signé l’injonction d’Apple.

Apple nous a dit que Sadowski avait violé son contrat de travail en tant que directeur de l’App Store, que la société applique «de manière égale et équitable» à tous les employés.

Apple a longtemps promu une presse gratuite et soutenu les auteurs de tous types. Bien que nous regrettions la façon dont cet employé de longue date d’Apple a violé notre relation de travail, ses actions ne nous ont laissé d’autre choix que de mettre fin à son emploi – une décision convenue par le comité d’entreprise. Tous les travailleurs devraient avoir l’espoir raisonnable que les politiques de l’emploi seront appliquées de manière égale et équitable et toutes les entreprises devraient avoir l’espoir raisonnable que leurs pratiques commerciales resteront confidentielles.

Tous ceux qui ont lu le livre ne semblent pas être d’accord avec Apple pour dire que des secrets ont été révélés. EN24 dit que le contenu du livre est un mélange de «banal» et «d’évident».

Les allégations d’Apple lors de la lecture du livre de Sadowski ne sont pas entièrement compréhensibles. L’auteur rend compte de ses expériences personnelles et ne révèle pour la plupart que de l’évidence (“1. Enrichir la vie des gens. L’application doit enrichir la vie des utilisateurs. 2. Monétiser. L’application doit convertir les utilisateurs en clients payants.”). Dans l’ensemble, le livre est plus un rapport de terrain qu’une analyse commerciale approfondie.

Souvent, le contenu du livre est tout simplement banal (“Mon collègue de l’époque et le patron de Sony Allemagne aujourd’hui, Patrick, avaient non seulement un très bon nez pour cela, mais aussi les cojones appropriés pour faire avancer le projet en interne.”). Il est concevable qu’Apple soit gêné par des passages dans lesquels l’auteur rapporte, par exemple, des commentaires du siège de la société.

Comme le suggère le site, il semble que la publicité soit plus susceptible de stimuler les ventes du livre que de limiter son lectorat. Le livre reste actuellement en vente sur Amazon, uniquement en allemand, avec la version Kindle coûte 14,57 $ et le livre de poche 18,59 $.

