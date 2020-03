Configuration requise pour Horizon Zero Dawn pour PC: liste Steam

Steam a enfin répertorié les Version PC d’Horizon Zero Dawn, un jeu très attendu qui est sorti en exclusivité sur PS4. C’est une nouvelle très intéressante car elle confirme les rumeurs que nous avions vues, et parce que c’est le début de la fin des consoles permanentes exclusives, du moins devant le PC.

J’entends par là qu’il est très probable que nous entrions dans une époque où, après le lancement d’Horizon Zero Dawn pour PC, les jeux exclusifs Sony devenir également compatible, et les seules exclusivités que nous constatons concernent les consoles et non les consoles et le PC.

Microsoft parie sur cette approche depuis des années, bien que l ‘«échec» de la Xbox One ait été décisif pour la société Redmond de décider de finir de parier catégoriquement pour lancer toutes ses grandes exclusivités sur PC et Xbox One. comme Gears of War 4 et Gears 5, mais aussi des franchises Forza Horizon et Forza Motorsport.

Pourquoi lancer Sony Horizon Zero Dawn sur PC?

La réponse est très simple, car c’est un jeu qui a déjà fermé un cycle sur PS4. Il est venu avec l’idée de devenir l’une des exclusivités les plus importantes de ladite console et de stimuler l’intérêt autour d’elle, ainsi que vos ventes. Maintenant trois ans après, Sony a une occasion en or de monétiser à nouveau Avec une version PC.

Avec ce mouvement, la société japonaise peut récupérer des revenus pour un jeu qui, nous l’imaginons, Il a eu un développement très coûteux, et la meilleure chose est que vous pouvez le faire sans laisser tomber les fans de PS4, car ils pouvaient en profiter trois ans avant les joueurs PC. C’est la magie des exclusivités temporaires, une approche qui finira par s’imposer avec l’arrivée des consoles nouvelle génération.

La liste Horizon Zero Dawn sur Steam ne révèle pas de date de sortie et ne montre pas ses exigences matérielles, mais dans System Requirements Lab, ils ont publié une estimation assez précise que nous voulons partager avec vous. J’ai corrigé les erreurs que j’ai vues au niveau d’équivalence afin que vous ayez une estimation aussi précise que possible.

Exigences minimales (estimées) d’Horizon Zero Dawn

Windows 7 64 bits.

Processeur Intel Core i5-2500K ou AMD FX-8300.

8 Go de RAM.

Carte graphique GeForce GTX 770 ou Radeon R9 280.

100 Go d’espace libre (extension incluse).

Exigences recommandées (estimées) pour Horizon Zero Dawn

Windows 10 64 bits.

Processeur Intel Core i7 4770K ou AMD Ryzen 5 1500X.

12 Go de RAM.

Carte graphique GeForce GTX 1060 6 Go ou Radeon RX 480 8 Go.

100 Go d’espace libre (extension incluse).

Gardez à l’esprit que les exigences recommandées devraient être suffisantes pour profiter du jeu qualités maximales et résolution 1080p Avec une fluidité totale. Pour jouer en 1440p tout en conservant ces paramètres, il sera nécessaire d’avoir une Radeon RX 5700 ou une RTX 2060 de NVIDIA, tandis que pour profiter d’une bonne expérience 4K, nous aurons besoin d’au moins un RTX 2080 Super.