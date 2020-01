Confirmation de deux rôles supplémentaires pour Batman, voici le casting complet

Le tournage de The Batman a commencé, et Warner Bros célèbre le jalon en confirmant quelques détails supplémentaires sur le film. Dans un communiqué de presse, Warner Bros.a confirmé les rôles qui seront joués par les acteurs Peter Sarsgaard et Jayme Lawson.

Sarsgaard incarnera le procureur de district de Gotham, Gil Colson, qui semble être un personnage jamais vu auparavant dans la franchise Batman. Lawson, quant à lui, jouera un candidat à la mairie nommé Bella Reál. Avec ces dernières nouvelles, il semble que tous les personnages principaux aient été lancés.

Le casting de Batman

Robert Pattinson – Batman / Bruce WayneZoe Kravitz – Selina Kyle / CatwomanPaul Dano – Edward Nashton / RiddlerJeffrey Wright – James GordonJohn Turturro – Carmine FalconePeter Sarsgaard – Gil ColsonJayme Lawson – Bella ReálAndy Serkis – AlfredColin Farrell – Oswald Cobblepot / Penguin

Le vétéran de Planet of the Apes Matt Reeves a co-écrit The Batman avec le scribe de film Mega Man Mattson Tomlin, et Reeves dirige également. Le film regorge de talents en coulisses. Greig Fraser, nominé aux Oscars, est le directeur de la photographie, tandis que Dan Lemmon, lauréat d’un Oscar, est le superviseur des effets visuels. Le mixeur sonore de la série Star Wars Stuart Wilson travaille également sur The Batman, tandis que la lauréate d’un Oscar Jacqueline Durran est la créatrice de costumes.

Ben Affleck, oscarisé, qui a joué le personnage de Batman contre Superman et Justice League, était à l’origine attaché pour écrire et réaliser The Batman, mais il a abandonné en janvier 2017. Lorsque Matt Reeves a signé pour diriger, il a également déclaré qu’il n’utiliserait pas le script d’Affleck.