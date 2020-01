Confirmation de la date de sortie de My Hero Academia: Heroes Rising

La saison 4 de la série animée très populaire My Hero Academia a commencé à être diffusée sur Toonami pour adultes Swim en novembre de l’année dernière. Il ne reste que quelques épisodes de la saison, mais les fans ont aussi le nouveau film My Hero à espérer. La date de sortie du film est désormais confirmée.

My Hero Academia: Heroes Rising sortira le 26 février. Le film sortira sur plus de 1 000 écrans aux États-Unis et au Canada dans la version sous-titrée en japonais et dans un doublage en anglais. Les ventes anticipées du film commenceront le 31 janvier – consultez la bande-annonce ci-dessous:

Un synopsis du film a également été publié. Il se lit comme suit: “La classe 1-A visite l’île de Nabu où ils peuvent enfin faire un vrai travail de héros. L’endroit est si paisible que cela ressemble plus à des vacances … jusqu’à ce qu’ils soient attaqués par un méchant avec un Quirk insondable! Son pouvoir est étrangement familier, et il semble que Shigaraki ait contribué au plan. Mais avec All Might à la retraite et la vie des citoyens en jeu, il n’y a pas de temps pour les questions. Deku et ses amis sont la prochaine génération de héros, et ils sont les le seul espoir de l’île. “

Heroes Rising est le deuxième film de My Hero Academia. Le premier, My Hero Academia: Two Heroes, est sorti en 2018. Il a rapporté 5,7 millions de dollars sur une période de deux semaines, ce qui le place dans le top 10 des films d’anime les plus rentables de tous les temps aux États-Unis. Lisez la critique de GameSpot Two Heroes ici.

