Confirmation de la sortie de The Walking Dead Spin-Off World Beyond

La bande dessinée Walking Dead a peut-être pris fin l’an dernier, mais les versions télévisées de la franchise zombie vont bien. La deuxième moitié de la dixième série actuelle de l’émission principale revient le mois prochain, et le spin-off Fear the Walking Dead est de retour pour la saison 6 plus tard cette année. Il a maintenant été confirmé que le deuxième spin-off, The Walking Dead: World Beyond, sera présenté en avril.

AMC a annoncé que World Beyond aura sa première le 12 avril à 22 h HE, immédiatement après la finale de la saison de la série principale. Les épisodes suivants prendront ensuite la machine à sous hebdomadaire de 21 heures de The Walking Dead. En outre, AMC a révélé que World Beyond ne durera que deux saisons, contrairement à l’approche ouverte des deux autres séries.

Une nouvelle émission de Walking Dead a été diffusée pour la première fois en mars, avec le premier teaser publié en juillet. En novembre, les premières images de World Beyond ont été révélées dans cette bande-annonce. L’émission se concentrera sur les personnages plus jeunes qui ont grandi à l’époque des zombies mais qui ont jusqu’à présent été protégés contre eux – ils connaissent les marcheurs mais n’ont pas eu à interagir avec eux avant les événements de la série. Le spectacle met en vedette Aliyah Royale, Annet Mahendru, Alexa Mansour et Nicolas Cantu, et Kong: le réalisateur de Skull Island, Jordan Vogt-Roberts, a dirigé le premier épisode.

En plus des trois émissions, il y a encore une trilogie de films Walking Dead en préparation. Ils devraient se concentrer sur Rick Grimes, joué par Andrew Lincoln, qui était le personnage principal de la série jusqu’à ce qu’il quitte la série au début de la saison 9. Jusqu’à présent, aucune date de sortie n’a été fixée pour le premier film, mais un premier teaser a été révélé au San Diego Comic-Con en juillet dernier. De plus, Lincoln a récemment été repéré en train de s’entraîner aux armes à feu, peut-être pour le film à venir.

