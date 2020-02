Connaître toutes les nouvelles que WhatsApp apportera en février

Parmi la liste des en attente cette année de WhatsApp figurent le mode

sombre, des messages qui s’autodétruisent, l’option Boomerang et la publicité.

SET Puebla News

Fin 2019, Whatsapp a annoncé

toutes les nouvelles qui apporteraient à l’application cette année. Entre les améliorations et

Mises à jour, la plus célèbre entreprise de messagerie instantanée en ligne

World a annoncé qu’il cesserait de fonctionner sur certains appareils.

D’ici le deuxième mois de 2020,

Whatsapp ne sera compatible que sur les appareils Android avec système

Operational 4.0.3 ou version ultérieure, iPhone avec iOS 9 ou version ultérieure et certains modèles avec

Système d’exploitation KaiOs 2.5.1, y compris JioPhone et JioPhone 2.

Nous présentons ici un résumé des

Quoi de neuf WhatsApp apporte pour ce mois qui commence:

Mode sombre

Celui-ci est le plus récent

attendu des utilisateurs de l’application. Le mode sombre de Whatsapp

permettra d’économiser la batterie dans les téléphones mobiles avec des écrans OLED.

Certaines personnes préfèrent utiliser le mode

sombre la nuit car il rend l’écran mobile moins lumineux,

qui le fait pour réduire l’utilisation de la batterie et améliorer la vision nocturne.

Activer le mode sombre lui-même est

facile Pour ce faire, vous devez accéder aux paramètres de WhatsApp et entrer le

Section des chats. Vous y verrez une nouvelle option, Thème. Touchez l’option

et choisissez dans la liste sombre pour ouvrir WhatsApp en noir.

Boomerang viendra à l’application

C’est l’un des outils

créer des GIF drôles avec des images qui avancent, puis vers

derrière.

Pour envoyer un Boomerang sur WhatsApp

il est expliqué dans la vidéo que la tâche peut être effectuée dans le même menu dans le

que les vidéos traditionnelles soient envoyées aux contacts, la seule différence est

que lors de l’exécution de cette action, un mode apparaîtra qui permettra de convertir

Fichiers en boucle directement depuis l’application.

La façon de le faire est extrêmement

simple, car l’utilisateur n’aura qu’à toucher l’icône de flèche qui

Il sera situé à côté de l’option GIF afin qu’il soit automatiquement

Transformez-vous en boucle.

Des messages qui se détruisent

Whatsapp offrira aux utilisateurs la

option pour planifier la suppression de tout message et non de message dans l’application.

Avec cette mise à jour, les utilisateurs

ils peuvent configurer une section afin qu’un message soit automatiquement supprimé

après un certain temps.

WhatsApp a déjà changé le nom initial

prévu pour la fonction, qui était «Messages qui disparaissent» sous le nouveau nom

“Supprimer les messages.”

Cette fonction sera initialement

disponible pour les discussions de groupe et les administrateurs de groupe peuvent

l’activer Une fois activée, la fonction peut être alternée dans Informations de

paramètres de contact ou de groupe.

Plus précisément, il existe cinq options

Intervalles de temps: 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois et 1 an. Les messages

envoyé à ce chat disparaîtra dans le délai imparti.

La publicité arrive

C’est l’une des mesures les moins

La grâce rend l’utilisateur. La société a annoncé en 2019 que cette année,

La publicité apparaîtra entre les États WhatsApp.

Cependant, l’incorporation de

la publicité dans les États est ce qui a généré le plus de réactions parmi

utilisateurs, au point que beaucoup menacent de supprimer leurs comptes.

Ceci est le projet qui capturera

annonces et campagnes publicitaires dans les États, des histoires et plus tard dans le

chats de plate-forme.

L’incorporation a provoqué

réactions chez certains utilisateurs qui ont exprimé la possibilité de passer à

Telegram (application de compétition WhatsApp), d’autres ont préféré payer 50 $ par an

pour l’utiliser sans publicité et certains diront simplement au revoir à l’application.

Source: FayerWayer.com

ARP / ROF