Connectez-vous au WiFi sans ouvrir les paramètres de votre iPhone

Sans avoir à ouvrir les paramètres de votre iPhone, vous pouvez sélectionner un autre réseau Wi-Fi dans la fenêtre contextuelle du Centre de contrôle de l’iPhone dans iOS 13. Si vous passez d’une pièce à l’autre, dans votre bureau ou à la maison, vous devrez peut-être basculer manuellement entre les réseaux WiFi ou les appareils Bluetooth.

Si vous souhaitez continuer à découvrir les nouvelles fonctionnalités de votre appareil, cliquez simplement sur ce lien pour voir comment télécharger des fichiers à l’aide de Safari sur votre iPhone ou iPad. Nous allons donc vous montrer comment accélérer le processus de sélection du réseau en utilisant le Control Center sur iPhone et iPad.

C’est l’une des nouvelles fonctionnalités qu’iOS 13 et iPadOS 13 ont été introduites en même temps que de nombreuses autres petites fonctionnalités ont été introduites dans cette mise à jour. Ils apportent avec eux une solution aux ennuis quotidiens des utilisateurs d’iPhone et d’iPad.

Avec cela, vous n’avez plus besoin d’accéder à une application Paramètres pour sélectionner les réseaux WiFi ou les appareils Bluetooth.

Comment accéder à cet outil sans ouvrir les paramètres de votre iPhone

Pour accéder à cette nouvelle fonction, vous devez ouvrir le Control Center. Si vous utilisez un appareil de style iPhone X ou un iPad, vous devez glisser vers le bas à partir du bord supérieur droit de l’écran. Si vous utilisez un iPhone avec le bouton Accueil, vous devez faire glisser votre doigt vers le haut depuis le bas de l’écran pour afficher le Control Center.

Maintenant, vous devez appuyer et maintenir dans la section “Toggles”. Ceci est situé dans le coin supérieur gauche. Vous devez appuyer et maintenir le panneau à bascule dans le Control Center. Cela vous permettra d’agrandir le panneau et là vous verrez le bouton WiFi et Bluetooth. Vous pouvez maintenant appuyer sur les boutons pour désactiver rapidement la connexion Wi-Fi ou Bluetooth.

Vous devez appuyer sur les boutons WiFi ou Bluetooth pour agrandir le panneau et maintenir le bouton WiFi enfoncé. Là, vous verrez un nouveau panneau de paramètres rapides. Appuyez sur le réseau Wi-Fi disponible dans la liste pour y accéder.

Cela devrait répertorier tous les réseaux WiFi disponibles et montrer à quel réseau vous êtes connecté. Vous pouvez appuyer sur n’importe quel réseau de cette liste pour y accéder rapidement. Si vous sélectionnez un réseau auquel vous ne vous êtes pas connecté auparavant, cela vous dirigera vers l’application Paramètres, où vous pourrez entrer avec le mot de passe.

Accès via une connexion Bluetooth

Dans le cas de Bluetooth, vous devez appuyer et maintenir le bouton “Bluetooth” pour agrandir le panneau. Vous pourrez voir tous les appareils Bluetooth qui y sont disponibles. Lorsqu’un appareil est déjà couplé, il vous suffit d’appuyer sur l’option pour vous y connecter. Appuyez simplement sur un appareil Bluetooth dans le panneau pour le sélectionner.

C’est l’un des nombreux nouveaux outils incroyables d’iOS 13. Jetez un coup d’œil aux meilleures fonctionnalités d’iOS 13 pour plus d’informations.

Partagez-le avec vos amis!