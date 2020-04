Conqueror’s Blade ouvre une nouvelle saison

Pas plus tard qu’hier a vu la première de la troisième saison de Conqueror’s Blade, un jeu MMO gratuit qui a fait ses débuts en 2019 et combine touches d’action et de stratégie en temps réel avec une finition graphique de première classe.

La troisième saison est placée sous le nom de Soldats de fortune “Soldiers of Fortune” dans une traduction directe, et maintient l’approche du jeu en tant que service avec un contenu totalement gratuit que Conqueror’s Blade affiche depuis son lancement.

Il est important de noter que, comme pour la plupart des jeux gratuits, Conqueror’s Blade a micropaiements, et que ceux-ci affectent le jeu. Vous pouvez avoir une assez bonne expérience sans dépenser d’argent, mais cela prendra plus d’heures.

Cela dit, nous sommes prêts à aller voir les nouvelles qui incluent:

Nouvelle arme, le maillet de guerre: un marteau pour frapper deux mains qui écraseront les défenses et feront des ravages dans les rangs ennemis. Il est disponible pour les personnages masculins et féminins et peut être débloqué avec le Battle Pass ou comme récompense gratuite au niveau 25 – aucun achat requis.

Nouvelles récompenses: Ceux qui ont le Battle Pass pourront obtenir des accessoires cosmétiques uniques, disponibles uniquement pendant la troisième saison. En plus du jeu de guerre et des défis pour débloquer de nouvelles unités, il existe une large sélection d’objets exclusifs à gagner. Plus de 100 niveaux de récompenses seront disponibles cette saison, donnant accès à de nouvelles tenues pour les héros et les unités inspirées de “Soldiers of Fortune”.

Cinq nouvelles unités et artillerie: Quatre nouvelles unités saisonnières inspirées de la Renaissance italienne ont été introduites, qui peuvent être débloquées via le Battle Pass. Ces mercenaires viennent de Sicile, leurs poches sont garnies d’or et leur fameuse réputation les précède. En terminant des défis spéciaux, vous débloquerez ces nouvelles unités, qui seront recrutées de façon permanente: arbalétriers avec pavés (niveau 5), chargez suffisamment pour vous permettre de lourds boucliers et arbalètes capables de percer la cotte de mailles; Les fous de Fortebraccio (niveau 4) sont des assassins de cavalerie nommés d’après le capitaine déchu Mastino Fortebracci, un légendaire soldat de la fortune; les condotieros (niveau 3) sont des escrimeurs bien équilibrés en attaque et en défense, généralement les premiers à charger et les derniers à battre en retraite; Les Falconetti Gunners (niveau 5), sont la première unité d’artillerie, armée de la dernière puissance de feu et peuvent pénétrer les rangs ennemis comme un couteau chaud dans du beurre, et enfin une nouvelle unité que nous pouvons acheter avec de l’argent ou des souverains Dans l’arborescence des unités, les Martellatori (niveau 1), les constructeurs qui peuvent pousser les moteurs de siège et endommager facilement les ennemis moins qualifiés.

Pour les nouveaux joueurs Il y aura des unités de niveau 3 et 4 qui pourront être débloquées totalement gratuitement. Plus tard, le Matchmaking Classé sera présenté, avec une technologie pour améliorer les matchs à plusieurs niveaux.

Les responsables de Conqueror’s Blade ont également confirmé qu’avec les prochaines mises à jour, ils introduiront améliorations graphiques, détails, rééquilibrage des unités et optimisations pour améliorer les performances.

Conqueror’s Blade est disponible gratuitement via Steam, mais pour y jouer, nous aurons besoin une équipe assez puissante.

Configuration minimale requise pour la lame de conquérant

Windows 7 64 bits.

Processeur Core i5 4460 ou Ryzen 3 1200.

6 Go de RAM.

Carte graphique GTX 750 ou Radeon HD 7850.

25 Go d’espace libre.

Configuration recommandée pour Conqueror’s Blade

Windows 7 64 bits.

Processeur Core i7 4770 Ryzen 5 1500X.

16 Go de RAM.

Carte graphique GTX 1060 ou Radeon RX 480.

25 Go d’espace libre.

