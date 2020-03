Conseils d’auto-isolement du coronavirus d’un astronaute qui a passé des mois dans l’espace – .

L’astronaute canadien Chris Hadfield offre des conseils pour s’isoler pendant la pandémie de coronavirus.

Hadfield a passé des mois à la fois sur la Station spatiale internationale et a quand même réussi à être productif malgré son incapacité à fonctionner selon sa routine habituelle.

Ses conseils d’auto-isolement des coronavirus comprennent la compréhension du risque, la détermination de votre objectif, la prise en compte de vos contraintes, puis la prise de mesures.

Il y a des milliers de personnes dans le monde qui luttent pour leur vie dans des lits d’hôpital en ce moment après avoir été infectées par le nouveau coronavirus, mais pour la grande majorité d’entre nous, le défi le plus difficile auquel nous serons confrontés dans les semaines et les mois à venir reste loin de nos amis et membres de la famille pour arrêter la propagation de COVID-19. “Distanciation sociale” et “auto-isolement” n’étaient probablement pas des termes que vous vous attendiez à appliquer à votre vie quotidienne, mais c’est ce que cette pandémie appelle. Et qui de mieux pour nous aider à traverser une longue période d’isolement qu’un astronaute.

Au cours du week-end, l’astronaute canadien Chris Hadfield s’est rendu sur YouTube pour offrir des conseils sur la façon de faire face à l’auto-isolement, qui, après avoir passé près de cinq mois consécutifs à bord de la Station spatiale internationale, pourrait être aussi qualifié pour donner que quiconque. jamais rencontré. De plus, il est très succinct à ce sujet.

Avant de regarder la vidéo (sauf si vous y êtes allé directement et que vous l’avez déjà regardée, auquel cas, ignorez cette partie), vous ne devez pas vous attendre à des secrets qui auraient changé votre vie que vous n’auriez pas pu vous imaginer. Cela dit, Hadfield pourrait être la présence apaisante dont vous avez besoin dans votre vie en ce moment, même si ce n’est que pour quelques instants:

Cela vaut la peine de décomposer chacun des conseils plutôt généraux de Hadfield et de les appliquer au nouveau coronavirus.

Le premier conseil de Hadfield est de «comprendre le risque réel». L’un des plus grands obstacles que beaucoup de gens ont dû surmonter (et je m’inclus ici) est de composer avec la gravité de la situation. Vous n’avez pas besoin de paniquer ou de vous approvisionner en papier hygiénique pendant des mois, mais vous devez rester informé en regardant les actualités et en lisant des articles provenant de sources fiables. Chaque jour, nous apprenons quelque chose de nouveau sur le virus.

Deuxièmement, vous devez déterminer quel est votre objectif pendant que vous êtes isolé. Pour beaucoup d’entre nous, cet objectif sera de maintenir un semblant de routine normale alors que nous nous adaptons au travail à domicile et au fait de rester à l’intérieur le week-end et le week-end. La chose la plus importante que beaucoup d’entre nous pouvons faire en ce moment est simplement de ne pas être infecté ou de ne pas propager le virus si nous sommes déjà infectés. Découvrez comment faire face à votre nouvelle réalité.

Ensuite, prenez note de vos contraintes. Plusieurs États, comtés et villes des États-Unis ont émis des ordonnances de séjour à domicile, c’est donc une contrainte assez évidente. La plupart d’entre nous essayons également de limiter le nombre de fois où nous quittons la maison pour faire l’épicerie, faire de l’exercice ou faire des courses vitales. C’est un autre. Et puis il y a la contrainte de ne pas pouvoir voir beaucoup de vos amis et membres de votre famille en personne. Aucune de ces contraintes n’est idéale, mais nous devons tous vivre avec elles.

Enfin, une fois que vous maîtrisez le risque, votre objectif et les contraintes auxquelles vous êtes confronté, il est temps de passer à l’action. Il existe d’innombrables façons de traverser cette période d’auto-isolement, que ce soit en lançant un nouveau projet, en apprenant une nouvelle compétence, en regardant chaque saison de The Wire ou en chantant du karaoké virtuel avec vos amis sur Google Hangouts. Et c’est ainsi que Hadfield et le reste d’entre nous vont s’en sortir.

