Conseils de démarrage pour les entrepreneurs qui mobilisent des capitaux et se préparent à un ralentissement potentiel – .

Avec des montants presque records de capital-risque disponibles pour les startups mais un ralentissement économique potentiel à l’horizon, les fondateurs et les PDG ont des décisions cruciales à prendre en 2020.

Les investisseurs en démarrage et les dirigeants ont offert des conseils lors d’une table ronde la semaine dernière à Seattle organisée par Substantial et PitchBook. Voici les plats à emporter:

Collectez plus de capitaux que nécessaire

Faire preuve d’une grande diligence sur les investisseurs potentiels / membres du conseil d’administration

Mettre l’accent sur la «croissance efficace» contre la «croissance à tout prix»

Les conférenciers étaient Karan Mehandru, associé directeur général de Trinity Ventures; Julie Sandler, directrice générale de Pioneer Square Labs; et Brian Kreiner, directeur financier de Convoy.

Karan Mehandru. (Photo de Trinity Ventures)

Mehandru, dont la firme est basée dans la Silicon Valley mais est de plus en plus active dans le Pacifique Nord-Ouest, a déclaré que les fondateurs devraient lever plus d’argent qu’ils n’en auraient besoin. Il a cité l’idée que la meilleure façon de se protéger contre une récession est de profiter de chaque dernier moment de la hausse.

“Si votre plan d’affaires vous oblige à collecter 50 millions de dollars et que vous obtenez de l’argent à 1 milliard de dollars [valuation] lorsque vous êtes assis à 50 millions de dollars de revenus, collectez 100 millions de dollars », a-t-il déclaré. “Et puis une fois que vous l’avez augmenté, faites comme si vous aviez collecté 50 millions de dollars et opérez sur cette base.”

Mais il a mis en garde: «Réfléchissez au montant d’argent que vous collectez. N’allez pas dépenser 400 millions de dollars en 24 mois, sinon ce sera difficile. “

Julie Sandler. (Photo PSL)

Pour les startups à un stade précoce, Mehandru a déclaré qu’elles devraient réunir juste assez d’argent pour passer 18 mois. “C’est le capital le plus dilué que vous donnerez jamais”, a-t-il déclaré. “Quand je regarde les séries A et B, je frissonne quand je pense à une entreprise où 60% de la table de capitalisation appartient à des investisseurs en capital-risque.”

Kreiner aime l’expression «augmenter plus, dépenser moins». Il a déclaré que les fondateurs doivent se concentrer sur la mise au rebut et le retour sur investissement, même s’ils ont beaucoup d’investissements en banque.

“Réfléchissez également au problème de base que vous résolvez et à la façon dont ce problème évolue ou change”, a ajouté Kreiner, qui a aidé la start-up de camionnage Convoy à lever ses 400 millions de dollars en novembre dernier. “Comment vous assurez-vous de résoudre un problème durable?”

Sandler a déclaré: «c’est le moment idéal pour lever des fonds» étant donné tout le capital disponible pour les startups. C’est pourquoi les fondateurs doivent être extrêmement diligents quant aux personnes qu’ils choisissent en tant qu’investisseurs et administrateurs.

«Vous devez les faire vous présenter», a déclaré Sandler, qui aide à diriger le studio de démarrage et le fonds de capital-risque de PSL. “Cela se perd sur de nombreux fondateurs, et maintenant plus que jamais les échelles sont en votre faveur, alors profitez-en.”

Brian Kreiner. (Photo du convoi)

Elle a également conseillé aux entrepreneurs de communiquer avec d’autres fondateurs qui ont travaillé directement avec un partenaire spécifique dans une entreprise qui souhaite investir et qui pourrait éventuellement occuper un siège au conseil d’administration. “Assurez-vous de bien comprendre qui est le partenaire avec lequel vous travaillez”, a déclaré Sandler.

Kreiner a déclaré que «les relations comptent vraiment et elles comptent sur une longue période de temps».

Mehandru a ajouté, qui a déclaré avoir rencontré 1 100 entreprises l’année dernière: «La façon dont vous devriez y penser, c’est que vous ajoutez un employé pendant neuf ans que vous ne pouvez pas licencier.»

Sandler a déclaré que la mentalité de «croissance à tout prix» chez les investisseurs évolue à mesure que la rentabilité devient de plus en plus un objectif pour les entreprises privées et publiques. C’est quelque chose que le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, a également déclaré lors de l’appel sur les résultats de son entreprise jeudi, et cela devient une préoccupation en raison de ce qui se passe avec SoftBank.

Sandler a déclaré que les fondamentaux commerciaux d’une entreprise sont tout aussi importants que l’histoire de la croissance.

«Pouvez-vous bâtir une entreprise qui vous permettra finalement de contrôler votre propre destin?», A-t-elle déclaré. «Dans bien des cas, à quoi ressemble votre marge? À quoi ressemble l’économie de votre unité? Que faut-il pour les rendre forts? Et à quel moment pouvez-vous commencer à vraiment contrôler ce qui vous permet de grandir et de grandir intelligemment? »

Mehandru a ajouté: “La croissance est importante, mais une croissance efficace est encore meilleure.”