Conseils et conseils sur la façon de se préparer au travail à domicile

En réponse à la propagation du coronavirus Covid-19, le travail à domicile est devenu un choix essentiel pour de nombreuses entreprises – et une exigence du jour au lendemain pour certaines. Si vous êtes une entreprise confrontée à un travail à domicile pour la première fois ou un employé qui n’a pas travaillé à domicile auparavant, cela peut être une transition intimidante à effectuer, mais en suivant quelques conseils simples, vous aiderez à garder le processus fluide et stressant. gratuit que possible.

Notre équipe a déjà adopté le travail à domicile et avec notre connaissance spécialisée des solutions informatiques, nous étions en position de force pour faire le changement. Cependant, de nombreuses entreprises n’ont peut-être jamais envisagé l’option du travail à distance auparavant et elles ont donc dû s’assurer que leur infrastructure technologique fonctionne efficacement et que les employés sont bien équipés pour travailler à domicile. La mise en place des systèmes informatiques les plus efficaces est la première étape de la préparation au travail à distance.

Les grandes entreprises peuvent trouver plus facile de passer du travail à domicile, en s’appuyant sur une infrastructure informatique préexistante. Cependant, de nombreuses entreprises de toutes tailles disposeront d’Office 365 et utiliseront l’accès VPN et Internet. Bien que de nombreuses entreprises puissent utiliser des solutions telles que Microsoft Teams, mais ne le savent pas. Des outils tels que Microsoft Teams créent un hub de groupe et offrent aux membres de l’équipe une excellente plateforme pour envoyer des messages instantanés, des appels vidéo, éditer des fichiers en toute sécurité et collaborer efficacement ensemble à partir de plusieurs emplacements. C’est également un moyen pratique de communiquer avec des collègues et des clients plus larges de manière simple et personnelle.

Quand il s’agit de travailler à domicile, la communication est la clé, donc étudier une plate-forme qui fonctionne pour votre entreprise est une étape importante vers un travail à distance efficace. Pour rendre cela encore plus facile en réponse à Covid-19, Microsoft, Google, Zoom et bien d’autres ont déjà rendu leurs abonnements cloud gratuits ou élargi leur offre pour aider les entreprises à adopter le travail à domicile.

Il va sans dire que des entreprises importantes sont créées pour mener leurs activités à domicile, mais il s’agit également de trouver le bon équilibre et de soutenir les membres de l’équipe. Les entreprises doivent réfléchir à la manière d’aider leur personnel à fournir efficacement ce qu’il peut depuis leur domicile et à le tenir informé. Le travail à domicile seul peut être assez isolant.Les rattrapages quotidiens de l’équipe sur les conversations vidéo et vocales sont un moyen utile de maintenir tout le monde impliqué dans ce qui se passe dans l’entreprise et d’aider à maintenir l’aspect social du travail.

Outre les changements apportés à l’informatique et à la communication, il ne fait aucun doute que le travail à domicile sera également un changement culturel pour de nombreux membres de l’équipe. Voici donc quelques conseils pour rester productif et motivé tout en travaillant à domicile:

· Préparez la journée de travail comme si vous vous prépariez pour le travail – résistez à la nécessité de rester dans votre pyjama toute la journée car cela pourrait vous préparer à une journée improductive

· Fixez un horaire pour votre journée et respectez-le – si vous déjeunez à une certaine heure au bureau, continuez

· Essayez de mettre en place un espace de travail dédié avec une bonne connectivité, de la lumière et une position confortable qui favorise une bonne posture

· Communiquez avec vos collègues – faites-leur savoir sur quoi vous travaillez ou quand vous avez atteint la fin d’un projet ou si vous êtes en conférence téléphonique ou en réunion virtuelle

· Prenez des pauses loin de votre écran – faites-vous une tasse de café ou prenez un peu d’air frais comme vous le feriez pendant votre journée de travail au bureau

· Évitez les distractions comme les travaux ménagers ou la préparation du dîner et établissez des règles claires avec quiconque à la maison pour que vous ne soyez pas dérangé en dehors des pauses.

· Essayez d’éviter la boîte à biscuits et optez pour des aliments sains dans le réfrigérateur au lieu de la commodité

Richard Austin est nouveau directeur commercial chez KFA Connect