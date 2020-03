Conseils et observations du front intérieur alors que les travailleurs de la technologie s’éloignent lors d’une épidémie de coronavirus – .

(Photo BigStock)

Les entreprises technologiques de la région de Seattle ont fait de grands efforts ces dernières années pour construire des bureaux de luxe dotés d’une variété d’avantages pour inciter les gens à venir travailler pour eux plutôt que pour un concurrent. Parfois, le jeu de recrutement fait même mention d’une politique autorisant le «travail à distance» lorsque cela est nécessaire.

Ce dernier point sera mis à l’épreuve dans les semaines à venir alors que des milliers d’employés d’Amazon, de Microsoft, de Facebook, de Google et de nombreuses autres entreprises ont reçu pour instruction de travailler à domicile lors de l’escalade de la crise du coronavirus.

C’est une chose de rester à la maison de temps en temps et de répondre à des e-mails depuis votre téléphone ou de terminer un projet avec votre ordinateur portable posé sur un oreiller au lit. Mais être éloigné du confort technique du travail – y compris des interactions en personne avec des collègues – pendant une période aussi longue exigera une structure plus réglementée en ce qui concerne l’espace de travail à domicile, l’équipement, l’étiquette et plus encore.

Jeudi matin, le Wall Street Journal a publié une excellente chronique de conseils qui aborde de nombreux cerceaux que les débutants de la WFH (travail à domicile) devraient être prêts à franchir. La pièce met en évidence tout, des connexions Internet fiables, plusieurs moniteurs, noyant le bruit et les distractions, coupant votre micro lors des appels et plus encore.

Scott Hanselman de Microsoft travaille à distance depuis 13 ans et a également une multitude de trucs et astuces à partager, comme il l’a fait dans ce billet de blog. “Je suis profondément conscient du privilège que nous avons en tant que technicien / technicien de bureau de pouvoir faire notre travail à distance”, a déclaré Hanselman. «Je suis également (oserais-je dire) impatient de voir ce que je pense être une augmentation spectaculaire de l’empathie des travailleurs à distance de la part des employés.»

Le pire dans le fait de ne pas être au bureau de . est de manquer des «pauses pour chiens» avec un collègue à fourrure. (Photo . / Kurt Schlosser)

Les geeks de . sont connus de la WFH de temps en temps et proposent également quelques bonnes pratiques rapides:

Alan Boyle: Faites de votre bureau à domicile autant de bureau que possible, avec un bureau et des classeurs, dans une pièce séparée si possible. Et obtenez un panneau «Ne pas déranger» à accrocher à la porte.

Monica Nickelsburg: Si vous utilisez un deuxième écran au travail, installez-en un à la maison. Cela change la donne.

Todd Bishop: Mon gros truc sur WFH, c’est le deuxième moniteur et ordinateur portable, et créer un espace pour soi, séparé de la famille.

Taylor Soper: pantalons de survêtement et un joli moniteur externe. Et allez vous promener ou faites un peu d’exercice pour sortir de la maison.

Kurt Schlosser: Levez-vous et traitez la journée comme si vous alliez être avec des gens. Prenez une douche et habillez-vous et trouvez un espace calme et dédié pour travailler – ne vous contentez pas de rouler et de saisir l’ordinateur portable.

Curt Milton: La communication est importante et difficile. Les gens ont mal lu les commentaires textuels ou votre humeur lorsqu’ils ne peuvent pas voir votre visage ou entendre votre voix. Soyez très clair sur ce que vous voulez dire et n’oubliez pas de discuter de choses non professionnelles. Emojis aide! Sortez de la maison et allez voir des gens. Je suis allé prendre un café tous les matins avant mon quart de travail, principalement pour discuter avec les baristas et toute autre personne au café. Faire une promenade!

Cara Kuhlman de . travaille depuis son voilier.

La maison de la directrice des opérations éditoriales de ., Cara Kuhlman, est un bateau, elle peut donc utiliser «WFB» lorsqu’elle n’est pas au bureau. Quel que soit son emplacement, elle propose d’autres astuces de travail à distance à notre façon:

Assurez-vous d’avoir un Internet fiable. Pour l’instant, je suis «câblé» dans la station d’accueil avec un câble de 50 pieds de long. Ouvrez les rideaux! Les laisser fermés peut ressembler à une grotte et c’est agréable d’être rappelé: je travaille à la marina! Obtenez un ordinateur portable. J’en utilise un d’IKEA à la fois sur mes genoux et parfois sur le dessus de la table pour relever mon écran plus haut. Même lorsque je suis seul, je porte des écouteurs et je m’assois à l’intérieur pour les appels professionnels. La première fois que quelqu’un entend des mouettes ou du vent en arrière-plan, c’est étrange, mais cela distrait également et peut être contre-productif.

Kieran Snyder, PDG de la start-up d’écriture augmentée de Seattle Textio, s’est concentré de manière appropriée sur le soin qui devrait être apporté à la communication écrite lorsque les employés sont dispersés loin du bureau. Dans un fil de 14 tweets, Snyder a souligné l’importance d’une «culture d’appartenance».

1 Comme beaucoup d’autres équipes, nous travaillons souvent ensemble en personne. Comme nous faisons plus de travail à distance à la lumière de # COVID19seattle, nous allons faire de plus en plus de notre travail par écrit.

Cela représente une opportunité unique et un défi pour la construction et le maintien d’une culture d’appartenance. Fil>

– Kieran Snyder (@KieranSnyder) 5 mars 2020

D’autres sur Twitter ont partagé leurs propres conseils ou observations sur la situation de la FMH, à Seattle et au-delà:

À tous ceux qui ont l’habitude d’aller au bureau mais qui doivent maintenant passer par la FMH pour les 3 prochaines semaines, bienvenue. Je suis wfh depuis 3 ans et mon seul conseil est:

Se lever. Douche. Sortez des pyjamas et ne travaillez pas dans le lit. Si vous avez un bureau, tant mieux. Sinon, allez à la table de la cuisine.

– C: hristina ???????? ‍ ???? (@divinetechygirl) 5 mars 2020

Premier jour du travail à domicile obligatoire. J’ai déjà installé mon bureau à domicile, j’ai grandi, j’ai brûlé tout mon pantalon et ma femme a demandé le divorce.

– Bill Barnes (@billba) 5 mars 2020

Astuce #MicrosoftTeams pro: Non seulement vous pouvez flouter l’arrière-plan, mais vous pouvez ajouter des images personnalisées: #MicrosoftLife #DunderMifflinLife #WFH pic.twitter.com/95cfYw8jxs

– Rob Wolf (@thatrobguy) 5 mars 2020

WFH Day 2 Unlock: J’ai fait du pain aux bananes avec le 3yo pendant ce qui aurait été mon trajet domicile-travail. pic.twitter.com/zT2zGIwK3E

– Amrita Ahuja (@AmritaAhuja) 5 mars 2020

Jour 3 Observations de la FMH:

– la nourriture sur les étagères disparaît très rapidement en mangeant les 3 repas à la maison

– J’ai appris à connaître 3 oiseaux du quartier. 2 pigeons qui remontent le bloc l’après-midi ensemble et un corbeau qui visite la fenêtre tous les jours. Je les considère comme des collègues

– Patrick Traughber (@ptraughber) 4 mars 2020

La plupart de mes colocataires sont désormais obligatoires WFH on dirait notre propre espace de coworking ????

– Laura Gao ✌️ (@heylauragao) 5 mars 2020

rupture: de nouveaux ingénieurs logiciels diplômés de san francisco, invités à travailler à domicile en raison des précautions contre les coronavirus, commencent à succomber à la famine en grand nombre car aucun d’entre eux ne sait cuisiner

– stephanie (@isosteph) 1 mars 2020

Moi après mon premier jour de WFH pic.twitter.com/FGj4FsYTNi

– Kyle ???? ️‍ ???? (@kyleve) 4 mars 2020

Si vous êtes un pro de la WFH ou que tout cela est nouveau pour vous, partagez vos conseils ou vos préoccupations dans les commentaires ci-dessous. Ou mentionnez @. dans un tweet.