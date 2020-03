conseils pour résoudre ce problème

COVID-19 a fait d’Internet un point de rencontre pour de nombreux utilisateurs qui ont été contraints de endurer un verrouillage 24/7, une mesure qui a des conséquences importantes dans la saturation du réseau de réseaux et qui a conduit les principaux géants du streaming à prendre des mesures pour réduire la qualité de leur contenu dans l’intérêt de limiter la consommation de bande passante.

Je sais que ce n’est pas bien de payer la même chose pour un service de qualité d’image inférieure, mais c’est essentiel pour assurer la stabilité d’Internet alors que la quarantaine COVID-19 dure, et elle sera conservée pendant au moins quelques semaines de plus, nous n’avons donc pas d’autre choix que d’être patient.

Et en parlant de patience, il peut être difficile de le garder quand on a des problèmes internet, et encore plus lorsque notre connexion ne fonctionne pas. Si vous vous trouvez dans cette situation et ne savez pas quoi faire, ne vous inquiétez pas, dans cet article, nous allons partager avec vous une série de conseils qui vous aideront à les résoudre. Comme toujours, nous vous rappelons qu’il est pratique de suivre toutes les étapes, et si vous avez des questions, vous pouvez le laisser dans les commentaires.

1.-Vérifiez si vous avez Internet sur d’autres appareils

C’est une étape très basique mais très importante. Vous ne disposez peut-être pas d’Internet sur un appareil, mais vous avez des liens avec les autres. Par exemple, si vous avez Internet sur votre smartphone (Wi-Fi) mais que vous n’avez pas de connexion sur votre PC (câble), vous devriez vérifier le câblage qui vont de l’ordinateur au routeur, car il peut y avoir un câble lâche ou mal connecté.

Cela peut sembler trop simple, mais ce ne serait pas la première fois qu’un câble est accidentellement déplacé lors du nettoyage de la poussière, par exemple, et on ne se rend pas compte qu’il a été mal connecté. Dans de nombreux cas, les problèmes les plus graves sont causés par les erreurs ou les pannes les plus simples. Avant d’aller chercher des solutions compliquées, essayez la plus simple.

Si le câblage semble bien nous ne perdons rien en le déconnectant et en le connectant, nous allons donc nous assurer complètement.

2.-Vérifiez l’état du service et parlez à votre fournisseur

Nous pouvons effectuer cette étape à tout moment, bien que je recommande personnellement de vérifier l’état du service depuis le début, car il est simple et rapide et nous permettra de savoir dans un premier temps si nous n’avons pas Internet à cause d’un défaut qui nous est étranger, et que donc nous ne pouvons pas résoudre, ou si le contraire se produit.

Dans le cas où le problème est dû à notre fournisseur et à l’état du service Nous ne pouvons qu’attendre que cela soit résolu, nous n’avons rien à faire. Patience, normalement ces cas sont rares et ils se résolvent en quelques minutes.

Si vous confirmez que tout va bien, le problème est le nôtre, nous devons donc continue de chercher jusqu’à ce que nous le résolvions.

3.-Utilisez l’utilitaire de résolution des problèmes de Windows 10

Si vous n’avez pas Internet sur votre PC et utilisez Windows 10 l’outil de dépannage peut vous aider. Je sais que certains d’entre eux auront fait un geste de scepticisme, mais cet outil s’est beaucoup amélioré ces dernières années, et je peux attester que dans Windows 10, il fonctionne vraiment pour quelque chose.

Pour y accéder, il suffit d’appuyer sur la touche Windows et de taper «Résoudre d’autres problèmes». Une fois à l’intérieur, nous allons à l’option réseau et suivons le processus autoguidé, sans plus tarder.

Dans de nombreux cas, cela devrait résoudre des problèmes mineurs liés à la configuration du réseau. Je l’ai utilisé trois fois au cours des quatre dernières années, et dans l’un d’eux cela a fonctionné, je vous recommande donc de l’essayer.

4.-Redémarrez le routeur, un classique

L’un des moyens les plus simples et les plus efficaces de récupérer une connexion Internet est redémarrez le routeur. Nous pouvons le faire à tout moment, mais je recommande de le laisser comme une mesure “finale”, car dans de nombreux cas, avec les étapes que nous vous avons données ci-dessus, il est susceptible de résoudre la plupart des problèmes de connexion Internet.

Pour redémarrer le routeur, il suffit de le déconnecter de l’alimentation pendant une minute et reconnectez-le. Nous laissons commencer et partir. Si nous n’avons toujours pas de connexion Internet, je vous recommande également de redémarrer l’ordinateur ou l’appareil, car dans de nombreux cas, pour que le routeur redémarre, nous devons également redémarrer l’équipement qui lui est connecté.

Je vous rappelle que dans certains cas, il peut être nécessaire de redémarrer les deux en même temps, le routeur et l’équipement, alors gardez cela à l’esprit si vous voyez qu’un redémarrage retardé des deux ne fonctionne pas et répétez-le simultanément.

5.-Faites une analyse antivirus

Dans de nombreux cas, les problèmes de connexion Internet sont généralement causés par une infection par un malware qui détourne, en tout ou en partie, les ressources réseau de l’ordinateur. Pour le résoudre, il est recommandé d’effectuer une analyse approfondie du système avec un antivirus fiable et efficace.

Si nous ne trouvons pas de menaces, nous pouvons essayez de désactiver l’antivirus pour exclure qu’il puisse interférer avec notre connexion Internet, ce qui se produit plus souvent que nous le souhaiterions.

Dans le cas où l’antivirus est le problème que vous devriez considérer le désinstaller et trouver une autre solution sécurité pour votre équipe.

6.-Vérifiez la configuration et les mises à jour

Comme dernière option, nous pouvons aller vérifier la configuration du réseau, y compris DNS et autres, pour vérifier que tout est en ordre. Si c’est ainsi réinstaller les pilotes réseau ou rétrograder Si nous les avons récemment mis à jour, cela peut être une autre solution à envisager.

Les mises à jour de Windows 10 sont devenues problématiques et peuvent interférer avec notre connexion Internet. Si nous avons récemment installé des mises à jour facultatives on peut essayer de les désinstaller pour voir si la connexion Internet se rétablit.

Si rien de tout cela ne fonctionne, vous pouvez choisir un formatage d’équipe, et si le problème n’est pas résolu non plus, vous pouvez avoir un échec du niveau matériel.

Contenu fourni par AVM FRITZ!