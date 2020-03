Conseils pour surmonter le «plus grand défi auquel nous avons été confrontés au cours de notre vie» – .

Les membres de l’équipe . (plus les chiots et les enfants) se connectent pour notre salle à manger virtuelle vendredi.

Comment va tout le monde? Cela semble être la question du moment où les amis, la famille et les collègues se connectent à distance pendant l’épidémie de coronavirus. L’équipe . a partagé des rires; introduit les animaux domestiques et les enfants; et rattrapé lors d’un déjeuner virtuel vendredi (ci-dessus). La technologie de collaboration est essentielle car nous recherchons tous de nouvelles façons de Microsoft, Zoom, Mou et d’autres voient.

Plus conseils pour le bien-être, via Karen Clark Cole, PDG de Blink, basée à Seattle:

Priorisez la santé et le bien-être de vos proches

Créez des frontières entre la maison et le travail

Changez vos priorités de travail

Faites les mêmes (ou plus) pauses

Trouvez des moyens de rester connecté

N’oubliez pas le rapport de positivité de 5: 1

«L’ampleur de la gestion de cette situation est le plus grand défi auquel beaucoup d’entre nous ont été confrontés au cours de leur vie», Le président américain de Starbucks, Rossann Williams dit aux employés Vendredi, annonçant que la société fermera tous les magasins corporatifs aux États-Unis et au Canada pendant au moins deux semaines, passant entièrement à un modèle avec service au volant.

En parlant de java, les startups qui ont bâti leur entreprise autour du café sont confrontées à un mélange unique de défis au milieu de la crise. Voici comment ils s’adaptent.

Il y a encore «trop d’interactions sociales dans notre État» Le gouverneur de Washington Jay Inslee reconnu vendredi après-midi. Mais il n’est pas prêt à délivrer un mandat complet de «refuge sur place» comme l’ont fait les responsables de Californie et de New York, respectant les restrictions volontaires pour l’instant. Inslee a également imploré les citoyens de rester virtuellement en contact, en touchant régulièrement leurs proches avec des êtres chers, en particulier des amis et des parents plus âgés. Plus de la conférence de presse.

Ventec Life Systems, GM et Bothell, Washington disent qu’ils collaborent pour augmenter la production des ventilateurs de nouvelle génération de Ventec, qui seront cruellement nécessaires pour servir des vagues de patients pendant l’épidémie de coronavirus. Lis l’histoire.

“Tout simplement sans fondement.” C’était la réponse d’Amazon à une lettre envoyée par quatre sénateurs américains qui a examiné la façon dont la société manipulait ses employés d’entrepôt au milieu de l’épidémie de COVID-19.

Licenciements: Les startups technologiques de Seattle sont déjà contraint de supprimer des emplois, tandis que le Pacific Science Center licencié plus de 300 personnes cette semaine.

DIY Homeschool: Lisa Stiffler, journaliste de ., reçoit des conseils d’experts et de formation sur la technologie et partage sa propre expérience de travail avec sa fille de 11 ans, offrant des informations utiles aux parents et aux enfants qui cherchent à continuer d’apprendre sans avoir la possibilité d’aller à l’école.

Diviser les fractions avec l’aide de la Khan Academy. (Lisa Stiffler / .)

Vous cherchez quelque chose à faire ce week end? Quelques recommandations:

Acquis est l’adaptation: Ben Gilbert et David Rosenthal, animateurs et producteurs du podcast Acquis, ont déplacé le focus de leur émission pour mettre en évidence la façon dont les dirigeants d’entreprise s’adaptent à ce nouveau monde. Leur premier épisode met en vedette Mark Canlis, dont le restaurant chic de Seattle a pivoté pour un service au volant qui est attirer des lignes massives.

Jennifer Haller, vétéran de la technologie de Seattle a été la première personne à se faire vacciner lors du premier essai clinique américain d’un vaccin contre le coronavirus. Lisez son expérience, et en savoir plus sur notre dernier Geek de la semaine.

