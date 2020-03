Contagion de retour dans les classements des films iTunes neuf ans plus tard

Ce n’est pas souvent un film vieux de près de dix ans qui revient dans les classements de films iTunes, mais le thriller pandémique Contagion l’a atteint, pour la raison évidente. Il est assis au # 12 au moment de la rédaction…

Le film prévoyait même de fausses nouvelles.

Lorsque Beth Emhoff (Gwyneth Paltrow) revient à Minneapolis après avoir travaillé à Hong Kong, ce qu’elle pensait être le décalage horaire prend une tournure virulente. Deux jours plus tard, elle est morte aux urgences et les médecins disent à son mari choqué et en deuil (Matt Damon) qu’ils ne savent pas pourquoi.

Bientôt, de nouveaux cas sont signalés alors que le virus commence à se propager. Les chercheurs se mobilisent pour briser le code de ce pathogène biologique unique alors qu’il continue de muter.

Le directeur adjoint Cheever (Laurence Fishburne) tente de calmer la panique croissante malgré ses propres préoccupations personnelles et doit envoyer un courageux jeune médecin (Kate Winslet) en danger.

Alors que le nombre de morts s’intensifie et que les gens luttent pour se protéger et protéger leurs proches dans une société en panne, un blogueur activiste (Jude Law) affirme que le public n’obtient pas la vérité sur ce qui se passe réellement et déclenche une épidémie de paranoïa et une peur aussi contagieuse que le virus lui-même.

Le journaliste de Buzzfeed Matt Stopera l’a récemment regardé et souhaite maintenant qu’il ne l’ait pas fait (contient un petit spoiler sur l’ouverture du film).

Le film commence avec un écran noir et mon genre de toux le moins préféré: profond et sec. Et devinez qui est la toux grossière? Patient zéro: Goop elle-même, Gwyneth Paltrow, et elle grignote des arachides et tousse partout dans un aéroport de Hong Kong.

Nous zoomons. Les arachides qu’elle mange sont des arachides communales. Ils sont maintenant contaminés. Elle remet sa carte de crédit au barman. Contaminé.

Pendant les deux prochaines heures, nous obtenons des zooms gratuits sur des objets du quotidien avec nos petites mains humaines sales sur eux. Un bouton d’ascenseur? Entaché. Cette tasse d’eau? Le nouveau foyer d’une maladie mortelle.

Le producteur Michael Shamberg a déclaré à BuzzFeed que le film était destiné à être à la fois précis et un récit édifiant.

“Il a été délibérément conçu pour être un film d’avertissement”, a déclaré Shamberg à BuzzFeed News dans une interview téléphonique, notant les nombreux experts qui ont consulté sur le film. “Nous avons la bonne science” […]

Un porte-parole de Warner Bros, le distributeur du film, a déclaré à BuzzFeed News qu’en plus de la dixième place du film sur les graphiques iTunes, il se trouve actuellement au 21e rang sur Google Play et a tendance sur Amazon.

Dans toute la collection de titres du catalogue Warner Bros. (c’est-à-dire les films non considérés comme de nouvelles sorties), Contagion était le 270e film WB le plus regardé en décembre. Jusqu’ici en 2020, c’est le deuxième plus regardé.

Le coronavirus n’est pas en suspension dans l’air, mais plutôt transporté dans des gouttelettes d’eau provenant de la toux et des éternuements. Cependant, le point concernant les objets contaminés s’applique également à ce virus: il peut survivre longtemps sur des surfaces dures. Pour toute personne concernée, une précaution plus judicieuse que les masques faciaux est de porter des gants en coton lavables.

Contagion est disponible sur iTunes, 3,99 $ de location, 9,99 $ d’achat.

