contenu expirant dans les derniers jours d’avril 2020

Le mois d’avril 2020 touche également à sa fin et cela pour nous, amateurs de contenu en streaming, ne signifie qu’une chose: ces jours-ci, la plate-forme Netflix supprimera plusieurs de ses contenus.

Aujourd’hui est désormais l’avant-dernier jour du mois, vous n’aurez qu’aujourd’hui et demain pour voir le contenu que le géant entend éliminer d’ici la fin du mois. Voyons maintenant quelques titres.

Netflix: le contenu supprimé aujourd’hui et demain

Aujourd’hui mercredi 29 avril 2020 la plateforme vous permettra de voir beaucoup de contenu pour la dernière fois. Commençons immédiatement avec i deux films: Railroad Tigers, Kung Fu Yoga. La première se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et parle d’un travailleur chinois qui mène un groupe de résistance intrépide contre l’occupation japonaise. Le second, au lieu de cela, traite de deux archéologues aux antipodes face à un groupe de mercenaires impitoyables dans une course pour trouver un ancien trésor tibétain d’une valeur inestimable.

Demain ou jeudi 30 avril 2020 la plateforme vous permettra de voir les films pour la dernière fois Petit déjeuner chez Tiffany, Chicago, Spongebob – le film, Closer, District 9, Terra, Perdre la vue du rivage, ne rien arrêter: l’histoire de Lance Armstrong, Drishyam, American Experience: The Circus, The Judge, Serendipity – Quand l’amour est magique et bien d’autres.

Le dernier jour du mois est toujours plein de nombreux contenus qui, malheureusement, sont supprimés. Ceci pour faire de la place à autant de titres qui sont constamment ajoutés. Je vous rappelle que vous pouvez demander un période d’essai gratuite à la plateforme avant de décider de s’abonner ou non. Pour ce faire, rendez-vous sur son site officiel.