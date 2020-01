Contrôle fiscal à l’interdiction: est-il plus facile de s’échapper?

Supposons que je contrôles fiscaux sont fermes est une croyance que beaucoup suivent. Bien qu’au fil du temps, les instruments fiscaux aient rencontré des problèmes, l’administration fiscale de notre pays ne semble pas aujourd’hui douter de l’identité de l’évasion fiscale et des répercussions que tout cela entraîne. Merci à degli des outils innovantsen fait, les contrôles seront très stricts au cours de cette année: découvrons de quel point de vue.

Contrôles fiscaux: le fait qu’ils soient arrêtés n’est qu’un canular

La croyance que de nombreux Italiens sont certains qu’il n’y aura pas de chèques en est une: comme déjà prévu, au fil du temps, l’instrumentation de la fiscalité a plusieurs fois souffert de problèmes. Après que le “Redditometer” ait été défini comme inadéquat et inutilisable, en fait, une période d’incertitude semblait s’être installée, mais tout était résolu de la meilleure façon.

À ce jour, le Fisco utilise une instrumentation différente pour vérifier que chaque citoyen est en ligne: basé principalement sur des méthodes capables de comparer les revenus et dépenses globaux avec ce qui est déclaré dans les déclarations de revenus, en fait, se retrouver dans le réticule sont notamment les comptes courants, mais pas seulement.

Au cours de cette année 2020, une attention particulière devra être portée aux stocks stationnaires: si l’Agence du Revenu constate qu’ils restent stationnaires ou plutôt augmentent à des taux douteux, elle pourra intervenir librement pour comprendre comment il est possible de maintenir un certain niveau de vie et donc d’économiser de l’argent.

Enfin, avec la mise en service des factures électroniques, la Guardia di Finanza aura également accès à ces dernières dans son analyse.