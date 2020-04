Contrôle parental TikTok amélioré, mais les enfants peuvent les remplacer

Le nouveau contrôle parental TikTok permet aux parents de limiter le temps d’écran, de limiter le contenu et de limiter ou désactiver la messagerie directe sur l’application…

TikTok dit que les nouveaux contrôles sont disponibles via une fonctionnalité connue sous le nom de couplage familial.

Le jumelage familial, qui se déroulera au cours des prochaines semaines, permettra à un parent de lier son compte TikTok à celui de son adolescent et de définir des contrôles, notamment:

Gestion du temps d’écran: Contrôlez combien de temps votre adolescent peut passer sur TikTok chaque jour. De plus, TikTok s’est associé avec les meilleurs créateurs pour créer de courtes vidéos qui apparaissent directement dans l’application et encourager les utilisateurs à garder un œil sur leur temps d’écran. Ces vidéos amusantes utilisent le ton optimiste que nos utilisateurs adorent tout en leur proposant de faire une pause et de faire quelque chose hors ligne, comme lire un livre.

Mode restreint: Limiter l’apparence du contenu qui peut ne pas convenir à tous les publics. Même sans le couplage familial activé, les parents peuvent aider leur adolescent à régler la gestion du temps d’écran et le mode restreint en visitant les commandes de bien-être numérique de l’application à tout moment.

Messages directs: Restreignez les personnes autorisées à envoyer des messages au compte connecté ou désactivez complètement la messagerie directe. Dans un souci de sécurité des utilisateurs, nous avons déjà mis en place de nombreuses politiques et contrôles pour la messagerie. Par exemple, seuls les abonnés approuvés peuvent s’envoyer des messages et nous n’autorisons pas l’envoi d’images ou de vidéos dans les messages. À partir du 30 avril, nous allons pousser ces protections un peu plus loin en ce qui concerne les jeunes membres de notre communauté et désactiver automatiquement les messages directs pour les comptes enregistrés de moins de 16 ans.

Bien que les parents puissent contrôler tout cela à partir de leur propre téléphone, The Verge rapporte qu’il y a quelques problèmes avec les nouveaux contrôles parentaux TikTok.

Les parents devront toujours amener leurs enfants à accepter que leurs comptes soient liés dans le nouveau système. Pour le configurer, les parents doivent scanner un code QR dans la section bien-être numérique du compte de leur enfant. Les enfants pourront désactiver la fonctionnalité à tout moment, bien qu’il existe des obstacles: les parents recevront une notification et ils auront la possibilité de reconnecter le compte au cas où il aurait été déconnecté par accident.

TikTok désactive également automatiquement la messagerie directe pour tous les utilisateurs de moins de 16 ans, en réponse aux affirmations selon lesquelles l’entreprise enfreignait la loi en mettant les enfants en danger contre les prédateurs.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: