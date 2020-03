contrôler les rapports de diagnostic

La informations de diagnostic C’est sans aucun doute un outil précieux pour les développeurs. Et dans des cas comme celui de Windows 10Avec un si grand volume d’utilisateurs, ces données peuvent être utilisées à des fins nombreuses et très différentes. Bien sûr, en première lecture, cela peut être très positif, car cela entraînera sans aucun doute des améliorations dans les développements dont tous ses utilisateurs pourront profiter.

Cependant, dans une deuxième lecture un peu moins optimiste, le système d’exploitation d’un appareil peut recueillir beaucoup de données sur nos habitudes d’utilisation, des informations qui peuvent nous permettre de tracer un profil très fin de qui nous sommes. Quelque chose qui, en période de prise de conscience croissante de la valeur de notre vie privée, peut ne pas aimer être entre les mains d’une multinationale comme Microsoft.

Pour cette raison, pendant un certain temps, ces entreprises s’efforcent de communiquer à leurs utilisateurs que l’utilisation qu’elles feront de ces données n’est pas personnelle, qu’aucune donnée n’est stockée sur l’utilisateur, uniquement sur la plate-forme et son fonctionnement, et que dans la plupart des cas, ils sont agrégés et non traités individuellement.

Même ainsi, il ne fait aucun doute qu’il y a beaucoup de place à l’amélioration à cet égard, et nous savons aujourd’hui que Microsoft inclura une amélioration significative, offrant aux utilisateurs de Windows 10 des informations plus détaillées sur les informations envoyées à Microsoft dans le rapports de diagnostic. De plus, il segmentera également ces données en deux grands blocs et permettra à l’utilisateur de choisir d’envoyer un seul ou les deux.

Dans ce nouveau modèle, les données qui jusqu’à présent étaient divisées en “informations de base” et “informations complètes” seront désormais appelées informations requises e informations facultatives. Et, selon Microsoft, toutes les données incluses dans le premier groupe sont essentielles pour résoudre les problèmes de Windows 10, ainsi que pour améliorer ses fonctions.

Le deuxième groupe, comme son nom l’indique déjà, est constitué de données qui ne sont pas nécessaires à l’évaluation du problème à l’origine de l’envoi du rapport. Cependant, Microsoft affirme qu’ils sont utiles pour ces tâches. En outre. Comme vous l’avez probablement déjà déduit, lors de l’envoi du rapport, vous pouvez choisir d’envoyer uniquement la base ou les deux. C’est-à-dire que l’envoi de l’extension est au choix de l’utilisateur du système. Et un détail important: l’envoi des informations optionnelles sera désactivé par défaut. Ainsi, les utilisateurs de Windows 10 qui utilisent les paramètres par défaut n’enverront plus autant d’informations à Redmond.

Sans aucun doute, dans la guerre pour la vie privée, les utilisateurs sont toujours désavantagés par rapport aux entreprises et aux administrations publiques. Il y a quelques jours à peine, nous avons appris que, précisément Microsoft, compliquerait l’utilisation de Windows 10 aux personnes qui n’ont pas de compte d’utilisateur Microsoft. Cependant, et grâce à la pression croissante qu’ils subissent pour être plus respectueux de notre vie privée, nous voyons des mesures comme celle-ci que nous vous informons aujourd’hui. Si tout va bien plus d’étapes à cet égard, il est aujourd’hui très compliqué de faire quoi que ce soit sans se sentir un peu «observé».