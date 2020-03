contrôles sur les comptes Unicredit, BNL et SanPaolo

L ‘évasion fiscal continue d’être un fléau pour l’Italie, car les fraudeurs fiscaux chroniques continuent d’augmenter de manière significative en nombre. L’État italien lutte contre cela guerre depuis de nombreuses années maintenant et cette fois, la nouvelle façon de se battre est beaucoup plus innovante et puissante.

la Fisco a décidé de vérifier tous les comptes courants actifs grâce au nouvel outil, leEvasometro. Selon certains rapports, cet outil pourrait être mis en service pour vérifier les comptes courants des Unicredit, BNL et Intesa San Paolo pour démarrer puis vérifier progressivement tous les autres comptes courants bancaires et postaux.

Evasomètre: le nouvel instrument présenté par Fisco est officiel, voici les détails

Ce neuf, puissant et novateur algorithme introduit par Fisco il a pour fonction de vérifier attentivement chaque compte courant afin de détecter d’éventuels fraudeurs fiscaux. Son but principal, en fait, est de faire des dieux contrôles sur les entrées et sorties pour comparer les chiffres avec le déclaration de revenus effectuée cette année-là.

Selon ce qui a été dit, des contrôles beaucoup plus détaillés sont envisagés sur les comptes courants dans lesquels leevasometro montre un écart de 20% ou plus. Outre les contrôles détaillés, le titulaire du compte courant en question sera également appelé à répondre aux bureaux appropriés.

Ceux avec un compte courant actif pourrait être informé à tout moment du début des contrôles par le Fisco avec l’évasomètre. Bref, ce nouvel algorithme pourrait être la bonne arme pour lutter une fois pour toutes contre l’évasion fiscale.