Contrôlez jusqu’à 10 PC pendant un an pour seulement 3,48 $ avec Remote PC

En ce qui concerne les solutions d’accès à distance, rares sont celles qui offrent le type de pedigree proposé par RemotePC.

De la société derrière iDrive, RemotePC vous permet de contrôler de nombreux ordinateurs dans le confort de votre propre bureau sans trop de problèmes et à un prix très raisonnable.

C’est raisonnable? Eh bien, que diriez-vous de 3,48 $ pour la première année, 95% de réduction sur le prix normal, une bonne affaire pour ce que vous obtenez. Notez que le prix revient à la normale après la première année mais même dans ce cas, cela reste une bonne affaire.

PC à distance pour 10 PC | 69,55 $ 3,48 $ pour la première année

Connectez-vous à votre ordinateur de travail ou de bureau de n’importe où en utilisant un accès à distance sécurisé avec TLS v 1.2 / AES – cryptage 256 bits. Transférez des fichiers / dossiers, même à partir de lecteurs mappés, entre vos ordinateurs. En prime, une nouvelle fonctionnalité appelée Vision offre une assistance à distance en temps réel gratuite au-delà de l’écran via le partage de vidéos en direct avec AR. Oh, et vous pouvez contrôler 10 ordinateurs pour moins de 0,30 $ par mois.

Vous pouvez accéder et contrôler à distance jusqu’à 10 appareils, soit moins de 0,03 $ par appareil par mois. Une bouchée de pain étant donné l’ampleur qu’un tel produit offre; notez qu’il est compatible avec PC et Mac et que vous ne pouvez pas l’utiliser sur Linux ou sur des appareils mobiles comme l’iPhone XR ou le Samsung Galaxy S20

Notre examen de RemotePC indique que “c’est un excellent service avec un bon nombre de fonctionnalités et un moyen polyvalent d’accéder à distance aux ordinateurs. Si vous faites partie d’une équipe qui a besoin d’aider un grand nombre d’utilisateurs, cela peut valoir la peine donnant à RemotePC un regard sérieux. “