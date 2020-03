Contrôlez votre iPhone à partir d’un PC Dell Windows

Nous avons appris en janvier que Dell travaillait sur une fonctionnalité qui vous permettrait de contrôler votre iPhone à partir de l’un des PC Windows de l’entreprise, et cette capacité est désormais disponible…

Le Verge rapporte.

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone avec un ordinateur Dell moderne, vous pouvez désormais mettre en miroir l’écran de votre téléphone sur votre PC et le contrôler à l’aide de l’application Dell Mobile Connect. La version 3 de l’application iOS vous permet de contrôler votre téléphone à l’aide du clavier et de la souris de votre PC, et vous pouvez également faire glisser et déposer des fichiers photo et vidéo pour les transférer entre les deux appareils. Vous pouvez également envoyer des SMS sans avoir à garder l’application iPhone ouverte au premier plan.

Windows dispose déjà d’une application Votre téléphone de Microsoft qui fournit certaines de ces fonctionnalités, mais elle n’inclut pas la mise en miroir d’écran.

Pour utiliser la nouvelle application Dell, vous devez posséder un ordinateur portable Dell à partir de 2018 et votre iPhone doit exécuter iOS 11 ou une version ultérieure. Les gammes d’ordinateurs portables Dell prises en charge incluent ses XPS, Inspiron, Vostro, Alienware et la série G. Dell indique que la mise à jour sera déployée progressivement au cours de cette semaine.

Comme nous l’avons mentionné à l’époque, il n’est pas clair si Dell s’est associé à Apple pour rendre cela possible, ou a utilisé AirServer pour transformer le Dell en un appareil AirPlay.

Si vous souhaitez que vous puissiez faire de même avec votre Mac, vous pouvez au moins vous y rendre avec l’application Mac 1Keyboard. Cela transforme efficacement votre Mac en un clavier Bluetooth pour votre iPhone. Je trouve cela très pratique lorsque je dois taper des choses compliquées dans mon iPhone, comme enregistrer un compte avec une nouvelle application. Vous obtenez une icône de clavier dans la barre de menus Mac. Sélectionnez ‘Se connecter à l’iPhone’, puis la sortie du clavier est dirigée vers l’iPhone

