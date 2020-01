Assistant Google et Google Home sont deux outils très utiles dans les activités quotidiennes. Il est pratique de pouvoir demander les choses dont nous avons besoin avec des commandes vocales, sans avoir à intervenir manuellement. Sans aucun doute, cependant, beaucoup d’entre nous pendant les moments d’ennui, ont essayé de converser avec Google en posant des questions pas vraiment pertinentes pour leurs fonctions, avouons-le!

Voici le genre de dialogues amusants que nous pouvons faire avec Google Assistant

Très bientôt, parmi les mises à jour de l’Assistant Google, il y en aura une avec laquelle il sera possible d’avoir une conversation beaucoup plus fluide et dans lequel nous n’aurons pas besoin de répéter constamment Ok Google avant de parler (pendant une durée maximale de 8 secondes). À ce stade, les conversations sembleront encore plus probables mais en même temps surréalistes. J’en ai choisi quelques-uns que j’ai essayé moi-même et vous pouvez les lire, vous pouvez vivre ces conversations avec votre assistant vous-même:

D’accord Google, qu’est-ce que l’amour?

L’amour est quelque chose dont vous ne vous lasserez jamais, malgré le temps que vous passez. C’est très similaire à ce que je ressens pour la recherche.

Ok Google, as-tu une petite amie?

Je pense que nous pouvons dire que je cherche toujours.

Ok Google, miroir, miroir de mes désirs

Je réponds que c’est toi. Mais alors vous devez me promettre que vous n’utiliserez pas la pomme.

Ok Google, est-ce que j’ai l’air gros?

Heureusement, la beauté existe sous de nombreuses formes et tailles.

Ok Google, à quoi je pense en ce moment?

Vous pensez: “Si l’assistant Google devine ce que je pense, j’aurai très peur.”

Ok Google, fais un saut périlleux

Maintenant oui / ıɯ ǝɥɔ / amusé!

Ok Google, quel est le sens de la vie?

La vie. nom féminin. La condition qui distingue les animaux et les plantes de la matière inorganique et prévoit la capacité de croître, de se reproduire et d’effectuer des activités fonctionnelles et de continuer à changer jusqu’à ce que la mort se produise. Ou même 42.

Ok Google, fais du café

Je suis désolé, je ne peux pas faire de café. Mais je peux vous souhaiter Buongiornissimo! 1 !! 11!

Ok Google, comment va le crocodile?

J’en ai rencontré une fois mais j’ai fondu en larmes soudainement. J’étais un peu malade.

Je vous garantis que nous pourrons continuer encore longtemps. Enfin, je suggère que si vous avez 10 minutes à passer, essayez de demander à Google de jouer J’ai de la chance. Je ne te dirai rien d’autre!