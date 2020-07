Convertissez Firefox en lecteur PDF sous Windows 10

Chaque jour qui passe, de plus en plus d’utilisateurs et de programmes recourent au téléchargement et à la lecture de documents PDF. Vous remarquerez que depuis Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox et de nombreux autres navigateurs, ils ont un lecteur PDF intégré. Cet outil pratique peut vous aider dans différentes circonstances où, même hors ligne, vous pouvez accéder à n’importe quel document de votre intérêt. Mais sûrement, vous connaîtrez à peine et posséderez un tiers de toutes les qualités et outils qu’un lecteur PDF peut vous offrir. Donc, dans cet article aujourd’hui, nous vous expliquerons comment transformer votre navigateur Mozilla Firefox en lecteur PDF.

Procédures pour convertir Firefox dans votre lecteur PDF

Très récemment, vous devez savoir que les développeurs de navigateurs Web ont commencé à créer de nouveaux outils et composants pour le lecteur PDF. Mozilla Firefox est loin d’être l’exception à cette équation.

Lorsque vous démarrez la version 78 de Firefox, il dispose d’une nouvelle visionneuse PDF (PDF.js). Ce qui est pratiquement similaire au lecteur par défaut du système d’exploitation de votre ordinateur personnel avec Windows 10.

Si vous pouvez installer les outils par défaut de cette nouvelle visionneuse PDF, il aura pour vous tout son paquet d’améliorations et d’outils. Et la meilleure chose est que vous n’aurez pas à télécharger de composants supplémentaires. En d’autres termes, la visionneuse PDF de votre Mozilla Firefox est livrée avec ces composants:

Prise en charge de l’impression.Téléchargez et enregistrez les documents PDF sur votre ordinateur.Support pour une grande variété de vues.Vous pouvez placer la visionneuse PDF dans la barre d’outils du navigateur.Mises à jour automatiques de Mozilla pour corriger les erreurs et ajouter de nouveaux composants .

En tant que lecteur par défaut

Assurez-vous d’avoir la version 78 de Mozilla Firefox et Adobe. Ensuite, accédez à ce chemin de démarrage: Paramètres – Applications – Applications par défaut. Recherchez et cliquez sur « Choisir les applications par défaut par type de document. » Recherchez l’option .pdf puis cliquez sur l’icône de programme par défaut pour cela. Dans la fenêtre La fenêtre contextuelle « Choisir une application » sélectionne Firefox.

Terminé!, Vous pouvez maintenant ouvrir n’importe quel document PDF sur votre ordinateur, car il le redirigera pour qu’il soit lu à partir de Firefox.

