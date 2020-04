Convertissez vos anciens DVD ou créez vos propres disques et copies avec WinX DVD Ripper

S’il y a quelque chose qui nous a laissé cette période d’isolement, c’est une énorme quantité de temps libre pour profiter de contenus multimédias tels que des films ou des séries, et même pour organiser notre contenu physique et numérique. Donc, afin d’améliorer Pâques et le confinement, Digiarty Software nous donne la possibilité d’obtenir une copie entièrement gratuite de WinX DVD Ripper Platinum, l’outil pour convertir des DVD en Mp4 et d’autres formats.

C’est vrai, sans tricherie ni carton: nous parlons de la version complète et entièrement fonctionnelle de cette application d’extraction et de conversion de DVD, l’une des plus polyvalentes et faciles à utiliser de tout ce que nous pouvons trouver sur le marché aujourd’hui. Et la seule limitation que nous aurons, c’est que seulement 500 exemplaires seront distribués quotidiennement jusqu’au 30 avril, et vous êtes n’aura pas de support de mise à jour. Mais que faire si je veux garder le programme à jour?

Si après avoir essayé WinX DVD Ripper Platinum, nous voulons profiter d’un support complet, nous serons en mesure de profiter de l’offre de Pâques actuelle en vigueur jusqu’à la fin avril, ce qui nous laissera le pack d’outils complet, en ajoutant également WinX HD Video Converter, WinX MediaTrans et WinX DVD Copy pour 49,95 $ sur un ordinateur, ou dans jusqu’à 5 terminaux différents pour seulement 59,95 $.

Que puis-je faire avec WinX DVD Ripper Platinum?

Il existe actuellement des solutions gratuites qui nous permettent plus ou moins de “rip” sans complications, comme le frein à main ou DVD Srink, mais avec WinX DVD Ripper Platinum, nous avons accès à des logiciels beaucoup plus puissant et prudent, ce qui se traduit par des avantages importants que nous remarquerons dès le premier instant.

Parmi ces fonctionnalités qui vous permettent de faire la différence, je peux souligner après l’avoir testé sa grande vitesse en ce qui concerne l’extraction et son énorme degré de compatibilité avec différents types de fichiers, même si j’ai aussi beaucoup aimé l’interface, très simple et intuitive, mais efficace.

Si nous devenons un peu plus techniques, nous pouvons parler d’autres fonctionnalités avancées qui méritent d’être prises en compte, telles que Super Encode Engine; Quoi accélère tout le processus d’extraction, Technologie Hyper-Threading; qui permet une meilleure prise en charge du multithreading, et d’autres tels que les cadres doubles Yadif, le moteur de désentrelacement et le moteur de haute qualité, qui contribuent à améliorer la qualité finale.







Large compatibilité et utilisations

Comme nous l’avions prévu, avec cette suite, nous pouvons extraire n’importe quel DVD sans le moindre problème et le convertir au format ou aux formats dont nous avons besoin, car il comprend plus de 350 profils pour assurer une compatibilité totale avec les appareils les plus populaires du marché, qu’ils soient basés sur Android, iOS, OS X ou Windows.

En plus de ces profils pour les appareils, nous pouvons également choisir parmi une grande variété de formats vidéo, y compris évidemment les plus populaires tels que AVI, MP4, H.264, MPEG, WMV, MOV, FLV et M2TS, quelque chose qui facilite grandement tout travail. Tout cela sous la certitude de un rapport de qualité de 1: 1 de son moteur et d’un codage de haute qualité qui minimise la perte de qualité dans les processus.

Bien que ce ne soit pas le seul avantage notable, WinX DVD Ripper Platinum sera en mesure de maintenir cette qualité en réduisant formats extraits jusqu’à 80% de leur taille d’origine, réduisant les fichiers MP4 de 8 Go à seulement 700 Mo; courir 47 fois plus rapide que les autres outils équivalents grâce à la technologie d’accélération matérielle de niveau 3, capable de convertir des disques entiers en MP4 en quelques minutes.

De plus, nous devons garder à l’esprit que non seulement nous pouvons extraire des DVD, mais aussi avec ce logiciel, nous aurons également quatre modes uniques pour sauvegarder comme le clonage au format ISO, l’exportation de copies de DVD vers n’importe quel répertoire, la duplication de DVD vers des fichiers MPEG2 multipistes, ou tout simplement l’exportation de notre contenu numérique sous forme de copie à partir du DVD.

Comme si cela ne suffisait pas, nous avons également la possibilité de personnaliser les vidéos de différentes manières, grâce à des fonctions avancées telles que le mélange et le recadrage, et même on peut mettre des sous-titres. Une somme d’éléments qui nous amènent à classer WinX DVD Ripper Platinum comme une solution de première classe, très complète et bien finie.