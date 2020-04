Convoy s’appuie sur sa technologie alors que la startup de fret numérique de Seattle navigue dans l’industrie du camionnage volatile – .

(Photo . / Taylor Soper)

Le convoi a enregistré une activité record le mois dernier sur son réseau de fret numérique alors que l’épidémie de COVID-19 s’est propagée et que la demande des expéditeurs a grimpé dans toutes les industries, y compris les boissons, les aliments, la vente au détail et les biens de consommation emballés (CPG). Mais d’autres secteurs ont en grande partie fermé leurs portes au milieu du ralentissement économique, réduisant ainsi le besoin de son service qui facilite les transactions entre les entreprises de camionnage et les expéditeurs.

Il y a beaucoup de pièces en mouvement dans le monde de Convoy, mais le PDG Dan Lewis s’appuie sur la technologie de l’entreprise pour aider à garder les moteurs en marche au démarrage de Seattle.

“Alors que nous traversons une période de récession difficile, toutes les entreprises essaient d’être aussi efficaces que possible afin de réaliser des économies, et c’est là que Convoy livre régulièrement pour les transporteurs et les expéditeurs”, a-t-il déclaré à . par e-mail.. “L’efficacité est notre mission, et il est difficile de penser à un moment plus important pour être bon dans ce que nous faisons le mieux.”

PDG du convoi Dan Lewis. (Photo . / Dan DeLong)

Convoy est une licorne rare à Seattle, l’une des rares sociétés privées évaluées à plus d’un milliard de dollars. Il est n ° 5 sur le . 200, notre classement des meilleures startups du Pacifique Nord-Ouest. Convoy a levé 400 millions de dollars à une évaluation de 2,7 milliards de dollars en septembre dernier.

Beaucoup de choses ont changé depuis, et en particulier au cours des derniers mois, la nouvelle crise des coronavirus obligeant les entreprises à réduire leurs dépenses et à s’adapter.

De nombreux clients de Convoy sont parmi les plus grands expéditeurs actifs restants qui livrent des produits essentiels, contribuant ainsi à dynamiser son activité ces dernières semaines. Les clients comprennent des sociétés du Fortune 500 telles que Anheuser-Busch, Home Depot, Procter & Gamble, Wayfair, Land O ’Lakes et Unilever.

“COVID-19 a initialement exercé une pression extraordinaire sur la chaîne d’approvisionnement américaine, certains économistes la comparant à une banque mais sur des biens de consommation”, a déclaré Lewis. «La chaîne d’approvisionnement a extrêmement bien réagi, en grande partie grâce aux actions héroïques de chauffeurs de camions individuels et de travailleurs dans les usines et les entrepôts.»

Mais alors que les détaillants à grande surface doivent continuellement réapprovisionner leurs étagères, de nombreux autres expéditeurs ont vu leurs affaires s’évaporer.

Convoy a également affaire à une industrie du camionnage confrontée à une baisse de 4 ans de la demande de fret, a déclaré Lewis. Les taux au comptant devraient baisser de plus de 20% en avril et en mai par rapport à mars, a déclaré Tim Denoyer, vice-président d’ACT Research. Les ports de Seattle et de Tacoma ont enregistré une baisse de 12% du volume de fret le mois dernier, selon la Northwest Seaport Alliance.

La crise économique nuit au salaire des camionneurs, qui ont été salués par le président Trump la semaine dernière et considérés comme des travailleurs essentiels car ils risquent leur santé en livrant des fournitures essentielles en première ligne de la pandémie.

«Les licenciements dans le secteur du fret avaient déjà augmenté pendant une grande partie de 2019 et de nombreux transporteurs opéraient déjà à de faibles marges, ce qui signifie que beaucoup sont désormais confrontés au choix de continuer à fonctionner à bas taux ou de cesser leurs activités pendant plusieurs semaines», Lewis c’est noté.

Convoy vise à augmenter les revenus des chauffeurs routiers tout en réduisant les coûts pour les expéditeurs en supprimant les inefficacités de la chaîne d’approvisionnement existante. Les chauffeurs de camions téléchargent l’application gratuite de Convoy pour trouver du travail sans passer par des courtiers qui utilisent généralement des e-mails et des appels téléphoniques.

Lewis, qui a lancé Convoy avec le CTO Grant Goodale après leur départ d’Amazon en 2015, espère obtenir un avantage sur les courtiers concurrents en offrant un service plus rationalisé.

«Cela est particulièrement précieux pour les expéditeurs en période de ralentissement lorsqu’ils doivent trouver des gains d’efficacité et économiser de l’argent tout en continuant de concurrencer pour gagner et développer leur propre entreprise avec un excellent service de fret», a-t-il déclaré. “Ceci est également précieux pour les transporteurs qui ne peuvent pas se permettre de parcourir des kilomètres à vide et qui ont besoin d’un travail pratique et à un prix raisonnable pour continuer à gagner en fonction du marché.”

Gartner a indiqué plus tôt ce mois-ci que les plates-formes de fret numériques peuvent aider à «relever les défis actuels en matière de capacité de transport domestique».

À l’intérieur du siège du Convoy à Seattle. (Photo . / Taylor Soper)

Le convoi se retire de plans d’embauche agressifs en raison de la pandémie, bien qu’il ait encore plus de 30 rôles ouverts. Convoy a licencié moins de 1% de son personnel et remanie son équipe de recrutement dans différentes parties de l’entreprise, qui emploie plus de 800 personnes à Seattle et Atlanta. Lewis a déclaré que la société continuera de croître et d’investir dans sa plate-forme technologique et ses rôles orientés client.

Le plus grand courtier de fret américain, C.H. Robinson, coupe les salaires des cadres pendant trois mois.

En interne, Lewis a déclaré que Convoy a doublé sa communication claire et cohérente avec les employés “pour s’assurer que tout le monde est amené avec notre réflexion et nos décisions en temps réel.” Il est également en contact permanent avec d’autres leaders de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement.

«C’est une période sans précédent pour les employés de Convoy et tous ceux avec qui nous interagissons», a-t-il déclaré. «Je me suis souvent posé la question:« à mesure que nous grandissons, comment pouvons-nous nous sentir plus petits? »Maintenant, la question est« à mesure que nous nous étendons, comment pouvons-nous nous sentir mieux ensemble?

Le convoi a annoncé cette semaine qu’il avait permis d’éviter l’émission de plus de 1,7 million de livres de carbone. La technologie Automated Reloads de la société utilise l’apprentissage automatique pour regrouper les expéditions de camions complets pour les transporteurs et contribue à réduire les émissions de «kilomètres vides».

La semaine dernière, il a lancé un nouveau programme pour aider les banques alimentaires à travers les États-Unis.Il paiera les frais de camionnage pour toute entreprise qui fait don d’un camion de fournitures.

Plus tôt ce mois-ci, Goodyear a élargi son partenariat avec Convoy, ouvrant l’accès à son programme de rabais en ligne à tous les transporteurs.

Convoy a une liste d’étoiles d’investisseurs, dont le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates; Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos; Le président d’Expedia, Barry Diller; Marc Benioff, PDG de Salesforce; Les fondateurs de Code.org, Hadi et Ali Partovi; l’ancien président de Starbucks Howard Behar; Bono et The Edge de U2; entre autres. Generation Investment Management, un fonds basé à Londres, cofondé par l’ancien vice-président Al Gore, a dirigé la série D en septembre. CapitalG, le capital-risque d’Alphabet, est également un bailleur de fonds.