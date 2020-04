CoopVoce a lancé une nouvelle offre avec 50 Go

L’opérateur virtuel CoopVoce récemment proposé nouvelle offre de la ligne ChiamaTutti avec tout compris à un prix très abordable.

Tous les opérateurs virtuels ont toujours été pris à la légère par les utilisateurs, étant donné qu’ils ne devraient pas concurrencer les grands géants de la téléphonie. On ne peut pas en dire autant de CoopVoce, découvrons ensemble la nouvelle offre.

CoopVoce lance une nouvelle offre

L’opérateur virtuel a créé la nouvelle promotion de Appeler toute la ligne il y a quelques semaines. Nous parlons évidemment du tout nouveau Top 50, est arrivé dans le but de démontrer la force de ce fournisseur. L’offre comprend minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, 1000 SMS à tous les numéros nationaux e 50 Go du trafic Internet à la vitesse maximale disponible. Son prix n’est que de 10 euros par mois.

La nouvelle carte SIM de CoopVoce a un coût de 10 euros avec 5 euros de trafic inclus. Pour les clients déjà clients, le coût d’activation comprend également des frais uniques de 9 euros, tandis que pour tous les nouveaux clients, l’activation est gratuite. L’offre en question a été lancée jusqu’au 13 mai 2020 mais a été récemment prolongé jusqu’au 31 mai 2020.

Je vous rappelle que la vitesse maximale de la navigation est un téléchargement de 100 Mbps et un téléchargement de 50 Mbps. L’opérateur publie également quelques articles pour parrainer son offre. Voici un exemple: «Avec CoopVoce, restez proche et connecté avec les personnes que vous aimez. Choisissez TOP 50! Vous avez jusqu’au 31 mai 2020 pour l’activer. ” Pour en savoir plus ou toutes les autres offres, visitez le site officiel de l’opérateur.