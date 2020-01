CoopVoce a officialisé les nouvelles offres Easy and Top

L’opérateur virtuel CoopVoce, à partir du 16 janvier 2020, a commencé à commercialiser son propre offres tarifs nommés Facile et Top.

Le même opérateur a également confirmé officiellement les avancées de ces derniers jours en lançant son nouveau logo à part entière, ainsi que la nouvelle SIM Evolution. Découvrons tous les détails ensemble.

CoopVoce a lancé les nouvelles offres Easy and Top à 5 euros par mois

Le 4 décembre 2019, l’opérateur, à l’occasion de la conférence annonçant la transition imminente vers l’opérateur MVNO complet, avait également informé les utilisateurs de la nécessité de changer de carte SIM. Parlons maintenant de la nouvelle offre tarifaire appelée facile, qui fournit 300 minutes à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, 300 SMS à tous les numéros nationaux e 3 Go du trafic Internet sur le réseau 4G de Tim. Le tout pour un prix de 5 euros par mois et, contrairement aux clients existants qui devront payer des frais d’activation de 9 euros, les nouveaux clients bénéficient d’une contribution gratuite.

En cas de extrasoglia de Giga inclus dans l’offre, la navigation sera bloquée jusqu’au prochain renouvellement, tandis que les Giga inutilisés seront définitivement perdus, il ne sera donc pas possible de les ajouter à ceux du mois suivant. Dans le même temps, l’opérateur a également décidé de commercialiser le nouveau package Voix et SMS Top qui, à 7 euros par mois, offre des minutes illimitées à tous les numéros nationaux et 500 SMS à tous.

Enfin, l’offre Top complète la gamme d’offres Voix et SMS composé des options Mini et Max. Ces dernières proposent respectivement 100 minutes et 100 SMS par mois pour seulement 3 euros par mois et 500 minutes et 200 SMS pour tous au prix de 5 euros par mois. Pour en savoir plus d’informations ou d’autres offres, visitez le site officiel de l’opérateur.