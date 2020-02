CoopVoce bat tous les opérateurs virtuels avec le ChiamaTutti Top 10 et Easy

Lorsque les utilisateurs choisissent de changer d’opérateur, ils essaient par tous les moyens de trouver une solution plus agréable à leurs besoins que la promo qu’ils souhaitent abandonner. CoopVoce, malgré son passé pas vraiment rose, ce serait finalement une belle opportunité pour tous ceux qui attendent une nouvelle promo.

Le directeur de poulailler a enfin considérablement amélioré ses offres, qui auparavant n’étaient certainement pas à la hauteur de nombreuses propositions annoncées par le concours. CoopVoce a été retenu comme fournisseur avec i meilleurs prix mais avec un contenu pas du tout à la hauteur des concurrents directs. C’est précisément pour cette raison que l’entreprise a dû nécessairement revoir sa stratégie, parvenant par la suite à trouver de nombreuses nouvelles solutions attractives. En ce moment sur le site officiel il y a deux promos cela ne peut pas passer inaperçu.

CoopVoce: ChiamaTutti Easy et ChiamaTutti Top 10 pour quelques euros par mois, voici les détails

Les deux offres que vous trouvez actuellement sur le site officiel de CoopVoce sont les Call All Easy et le Appelez tous les 10 premiers. Le premier comprend en son sein un contenu minimal: le voici 300 minutes envers tout le monde, 300 SMS et 3Go du trafic de données 4G.

La deuxième offre est la meilleure pour le moment, y compris à l’intérieur minutes illimitées envers tous les managers, 1000 SMS vers tous e 10 gig du trafic de données 4G pour surfer sur le web. Les prix des deux offres sont respectivement 5 euros par mois pour toujours e 9 euros par mois pour toujours. Les deux peuvent également être souscrits par ceux qui sont déjà clients de CoopVoce.