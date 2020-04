CoopVoce donne 100 Giga et propose un ChiamaTutti 4G de 50 Go

La téléphonie est divisée en plusieurs domaines, en plus du mobile et du fixe. À peu près le premier des deux derniers, le public sait qu’il existe différents gestionnaires. Parmi ceux-ci, en plus des célèbres gestionnaires de MNO comme TIM, Vodafone, Wind Tre et iliad, des fournisseurs virtuels existent également. Dans leur cercle, il y a un manager qui a beaucoup grandi ces derniers mois, qui prend le nom de CoopVoce.

Si avant personne n’écoutait les offres du chef de marque poulailler, maintenant la situation est certainement différente. La stratégie a changé au point d’annuler les promotions que CoopVoce publiait de temps en temps. Les utilisateurs n’étaient pas du tout satisfaits du contenu des promotions CoopVoce et c’est pourquoi l’entreprise a choisi de s’adapter.

CoopVoce: les utilisateurs peuvent désormais s’abonner au nouveau ChiamaTutti Top 50 et peuvent avoir 100 Giga gratuitement en 4G

CoopVoce est désormais le manager à battre. Si avant ses offres ne présentaient pas de contenu satisfaisant selon le public, maintenant la situation est différente. La nouvelle offre du manager est en effet arrivée justement pour réitérer ce concept. C’est le tout nouveau Appelez tous les 50 meilleurs, promo qui contient le meilleur contenu. Il y a en effet minutes illimitées vers tous avec 1000 SMS vers tous e 50 gig du trafic de données 4G.

Le prix de l’offre est 10 € par mois pour toujours, mais si vous devenez un utilisateur de CoopVoce, voici un cadeau: 100 giga gratuitement. Celles-ci dureront un mois étant donné l’urgence coronavirus en place depuis plusieurs semaines maintenant.