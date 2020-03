L’opérateur virtuel CoopVoce vient de décider il y a quelques jours mettre à jour votre portefeuille d’offres présent sur le site officiel. La décision a été prise conjointement avec l’introduction de la nouvelle offre Top 50.

Je vous rappelle que, comme nous en avons discuté en détail il y a quelques jours, le nouveau Top 50 comprend des minutes illimitées vers tous les numéros nationaux de téléphonie mobile et fixe, 1000 SMS vers les 50 Go de trafic Internet pour seulement 10 euros par mois. Parallèlement à cette offre, l’opérateur en a saisi d’autres. Voyons les détails.

CoopVoce met à jour son portefeuille d’offres

Au cours des dernières heures, l’opérateur a de nouveau voulu rendre l’offre Easy disponible. Ce dernier vous rappelle qu’il propose 300 minutes à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, 300 SMS à tous les numéros nationaux e 3 Go du trafic Internet à la vitesse maximale disponible a 5 euros par mois. Le coût d’activation est gratuit, comme pour le Top 50, alors que déjà les clients devront payer un coût de changement d’offre de 9 euros.

Alternativement, le Top 10 qui propose minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, 1000 SMS vers tous e 10 Go du trafic Internet à la vitesse maximale disponible pour le prix de 9 euros par mois. Dans ce cas, il n’y a pas de frais d’activation, mais l’offre n’est disponible que pour les clients déjà.

Enfin, l’opérateur virtuel vous permet également d’activer des offres proposant des offres composées uniquement de minutes et SMS ou uniquement de trafic de données. Les offres sont nommées Voix et SMS et Internet uniquement. Trois offres sont disponibles dans la première catégorie pour respectivement 3 €, 5 € et 7 € par mois. De la seconde, différentes variantes sont disponibles en fonction des besoins de l’utilisateur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de l’opérateur.