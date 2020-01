CoopVoce présente le nouveau ChiamaTutti, ils sont deux et partent de 5 euros

CoopVoce il s’est longtemps caché derrière ses défections. Le gestionnaire virtuel que beaucoup vénèrent actuellement et qu’ils incluent dans la liste des plus fiables, n’était initialement pas du tout une bonne solution à choisir.

En ce moment, cependant, le scénario a profondément changé, avec la société qui a changé son propre stratégie juste pour essayer de gagner du terrain. Heureusement, tout s’est bien passé, CoopVoce dominant actuellement sa catégorie. Si avant les offres étaient clairsemées dans le contenu, actuellement tout est différent: il y a en fait des minutes, SMS et gabarit pour Internet en quantité accompagnés évidemment d’un prix extrêmement accessible. Au cours des derniers jours également site officiel le deux nouvelles promotions que tout le monde attend depuis novembre.

CoopVoce: les deux promo ChiamaTutti Easy et Top 10 sont officiellement nés, voici les prix et le contenu

CoopVoce a quitté son Appelez tous les 20 meilleurs pour faire de la place aux plus récents Call All Easy et Top 10. Dans ce cas, donc, au revoir à une offre, mais deux autres viennent, qui sont disponibles pour donner le choix même à ceux qui n’ont peut-être pas besoin de tant de contenu.

En fait, le premier n’a 300 minutes envers tout le monde, 300 SMS et 3 concert du trafic de données 4G. Le prix est très bas: seulement 5 euros par mois pour toujours. Quant à la deuxième offre, voici minutes illimitées d’appeler toutes les personnes que vous voulez, 1000 SMS chaque mois e 10 gig du trafic de données 4G. Le tout pour un prix minimum de seulement neuf euros chaque mois pour toujours.