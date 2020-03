Copiez et sauvegardez des fichiers sur un stockage externe sur votre iPhone et iPad

Grâce aux avancées d’iOS 13 et d’iPadOS 13, il est enfin beaucoup plus facile de gérer le stockage externe sur votre iPhone et iPad. En connectant simplement des lecteurs flash USB et des cartes SD, vous pouvez copier et sauvegarder des fichiers avec vos données et c’est ainsi que vous pouvez le faire.

Comment connecter un stockage externe à un iPhone ou un iPad

Si vous utilisez un iPad Pro 2018 avec un port USB-C et un lecteur flash USB-C, vous devez connecter le lecteur flash. Bien que si vous avez un autre iPad ou iPhone, vous aurez peut-être besoin d’un adaptateur.

Dans ce cas, vous pouvez utiliser un adaptateur Lightning vers USB, qui connecte n’importe quel lecteur flash USB. Cela pourrait également fonctionner pour un lecteur de carte SD USB. De plus, vous pouvez acheter le lecteur de caméra Lightning vers carte SD indépendant d’Apple.

Il se peut que la prise en charge des disques durs externes ou SSD soit douteuse, au mieux. Cependant, vous pouvez connecter des disques externes USB-C directement à votre iPad Pro via le port USB-C. Ces disques nécessitent plus d’énergie, en particulier ceux avec des disques durs qui nécessitent une source d’alimentation externe.

Si vous souhaitez connecter une unité et que vous voyez un message qui dit “Cet accessoire nécessite trop de puissance”, vous devez utiliser un connecteur avec un niveau de puissance correspondant. Ceux-ci pourraient fonctionner avec les iPhones et les iPad plus anciens avec un adaptateur de caméra Lightning vers USB 3. Cela vous permettra d’alimenter votre appareil et l’appareil via un port Lightning.

Comment allez-vous réussir à copier des fichiers depuis un stockage externe?

En utilisant l’application Fichiers pour copier des données vers et depuis le stockage externe. Tout d’abord, vous devez connecter votre lecteur flash USB ou votre carte SD en utilisant les méthodes décrites ci-dessus, puis vous ouvrirez l’application Fichiers.

Vous devez aller dans l’onglet “Parcourir”. Lorsque vous voyez votre lecteur dans la section “Emplacements”, vous devez y cliquer pour voir tous les fichiers et dossiers sur votre lecteur. Cliquez sur un fichier pour le prévisualiser. L’application Fichiers possède une visionneuse de médias assez robuste et efficace.

Maintenant, vous pouvez ouvrir des fichiers audio et texte, vous pouvez même regarder des vidéos à partir de votre disque sans les exporter vers une application. Vous devez déplacer certaines données de votre disque externe vers le stockage local de votre iPhone ou iPad. Vous devez d’abord appuyer sur l’option “Emplacements”. Maintenant, cliquez sur la section “Sur mon iPhone” ou “Sur mon iPad”.

Là, vous devez maintenir l’espace vide, puis sélectionner “Nouveau dossier”. Saisissez un nom, puis appuyez sur “Terminé” pour lire un nouveau dossier pour les fichiers que vous souhaitez transférer.

Maintenant, en vous positionnant dans la section “Emplacements”, vous pouvez sélectionner votre clé USB. Appuyez sur “Sélectionner” dans la barre d’outils en haut, puis vous devez choisir les fichiers que vous souhaitez déplacer. Dans la barre d’outils en bas, cliquez sur “Déplacer”.

Cela peut ouvrir un menu avec tous les emplacements

Disponible dans l’application Fichiers. Appuyez sur “Sur mon iPhone” ou

“Sur mon iPad” pour que vous puissiez étendre l’option de stockage

local. Vous devez sélectionner le dossier que vous venez de créer puis appuyer sur “Copier”.

Les fichiers sont transférés dans ce dossier.

Comment pouvez-vous copier des fichiers sur le stockage externe de votre iPhone

Après avoir connecté votre disque dur externe, vous pouvez

copier des données à partir de n’importe quel emplacement dans l’application Fichiers tel que

vous l’avez fait précédemment. Vous pouvez donc copier des fichiers depuis votre

iCloud Drive, Dropbox, un serveur SMB connecté ou toute application qui

ajouter à la section “Emplacements” dans l’application Fichiers.

Utilisation de l’extension pour enregistrer dans des fichiers

Un exemple, en supposant que vous souhaitiez exporter des photos sur une clé USB. Vous devez d’abord accéder à l’application Photos, sélectionner les images, puis appuyer sur le bouton Partager. Sélectionnez «Enregistrer dans des fichiers».

Cela peut montrer la polyvalence de l’extension de fichier afin que vous puissiez enregistrer des fichiers à partir de n’importe quel emplacement, y compris des disques externes connectés.

Appuyez sur votre lecteur externe, puis sélectionnez un dossier. Vous pouvez également cliquer sur le bouton “Nouveau dossier” en haut pour en créer un. Sélectionnez le dossier de ce lecteur externe et appuyez sur “Enregistrer”.

En quelques secondes, vos photos sont exportées en pleine résolution vers le dossier que vous avez sélectionné sur le périphérique de stockage externe. Pour que vous puissiez le confirmer, vous devez accéder à l’application Fichiers, puis accéder au dossier.

L’application Photos n’est qu’un exemple, vous pouvez donc utiliser cette méthode pour déplacer des fichiers PDF, des vidéos, des images et plus encore depuis n’importe quelle application vers un stockage externe.

Utilisation de l’application de fichier

Que se passe-t-il lorsque le fichier est enregistré dans l’application Fichiers? Vous pouvez utiliser le glisser-déposer pour déplacer rapidement ces fichiers.

Vous devez ouvrir l’application Fichiers, puis accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré les fichiers. Appuyez ensuite de manière prolongée sur un fichier, puis éloignez votre doigt de l’icône. Vous devriez maintenant être en mode de sélection de fichiers.

Si vous souhaitez sélectionner plusieurs fichiers, appuyez dessus avec votre autre doigt. Ensuite, vous devez utiliser votre autre main pour changer le lecteur externe à partir du menu “Emplacements”. Tout en maintenant les fichiers avec un seul doigt, vous devez accéder au dossier dans lequel vous souhaitez les enregistrer.

Une fois que vous atteignez le dossier de destination, vous pouvez libérer les fichiers et ils seront copiés sur le stockage externe. C’est ainsi que vous pouvez désormais retirer votre clé USB de votre iPhone ou iPad. Il n’est pas nécessaire que vous soyez expulsé en toute sécurité.

Et vous êtes donc devenu un utilisateur avancé de fichiers. Comme vous l’avez vu, l’application Fichiers est assez complexe et vous pouvez effectuer plusieurs actions de plusieurs manières. Voici comment copier et sauvegarder le stockage externe de votre iPhone

La meilleure façon de devenir un utilisateur avancé de l’application Fichiers est d’explorer, car la version iPadOS 13 vous aide à transformer votre iPad en un véritable ordinateur. Après avoir mis à jour, vous ne pouvez activer le mode sombre.