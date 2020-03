CoreStack, une startup de gouvernance du cloud dans la région de Seattle, lève 8,5 millions de dollars – .

L’équipe de direction de CoreStack. (Photos CoreStack)

Le démarrage de la gouvernance du cloud dans la région de Seattle, CoreStack, a annoncé aujourd’hui un investissement de 8,5 millions de dollars dans la série A.

À mesure que davantage d’entreprises migrent vers le cloud, les entreprises ont de plus en plus besoin d’un moyen de gérer les coûts, la conformité, la consommation et d’autres aspects de leur infrastructure cloud.

C’est là que CoreStack entre en jeu, offrant un logiciel qui fournit des «garde-corps automatisés» qui aident à l’application proactive des politiques, à une action rétrospective, à une action de post-approvisionnement automatisée et à la cohérence des ressources.

Le PDG de CoreStack, Ezhilarasan Natarajan, a déclaré que la société économise généralement de 20 à 60% à ses clients sur leurs coûts annuels de cloud. Il compte plus de 60 entreprises clientes.

«CoreStack permet aux entreprises de maintenir en permanence et de manière autonome leur infrastructure cloud conforme aux normes et réglementations du secteur tout en améliorant considérablement l’efficacité opérationnelle informatique», a-t-il déclaré.

(Image CoreStack)

CoreStack est un partenaire de co-vente avec AWS et Microsoft Azure, et sert les clients utilisant plusieurs services cloud «où les défis liés à la conformité, aux opérations, à la consommation et aux coûts sont encore plus importants», a noté Natarajan.

Natarajan a cofondé CoreStack en 2016 après avoir travaillé pour Capgemini Group, Mindtree et Texas Instruments. Les autres co-fondateurs incluent Krishnakumar Narayanan; Sabapathy Arumugam; et Thiruvalluvar NB.

La société emploie 60 personnes dans son siège social de Bellevue, Washington et à Chennai, en Inde, et prévoit d’augmenter ses effectifs avec ce nouveau financement.

Naya Ventures a dirigé la ronde, qui comprenait la participation de la société Z5 Capital de la région de Seattle. Le directeur général de Naya Ventures, Dayakar Puskoor, rejoindra le conseil d’administration de CoreStack. Le financement total à ce jour est de 13 millions de dollars.