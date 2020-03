coronavirus affecte sa libération

Disney +, la plateforme de streaming de The Walt Disney Company, ouvrira ses portes virtuelles sur le marché espagnol le mardi 24 mars, comme prévu. Cependant, à la suite de l’appel lancé par la Commission européenne, Disney a décidé de réduire temporairement la qualité de transmission de son contenu en Espagne et dans le reste de l’Europe.

Le confinement obligatoire déclaré dans des pays comme l’Espagne et l’Italie – en raison de l’expansion du coronavirus (COVID-19) – a causé une augmentation significative du trafic circulant dans les infrastructures de télécommunications. L’explication est simple: les citoyens touchés par les différentes mesures restrictives se tournent plus fréquemment vers les plateformes de divertissement comme Netflix, les services de jeux en ligne, les réseaux sociaux comme Instagram et même les applications de visioconférence comme Zoom ou Skype.

Cette situation peut mettre en péril l’intégrité de l’infrastructure des opérateurs, indispensables dans une situation d’alerte comme la situation actuelle. Pour cette raison, le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, a fait appel à la responsabilité des utilisateurs, des opérateurs et des grandes entreprises technologiques. “Nous avons la responsabilité commune de maintenir le bon fonctionnement d’Internet pendant la lutte contre la propagation du virus”, a-t-il déclaré.

Les fournisseurs de contenu audiovisuel, en réponse à cet appel, ont pris la décision de réduire la qualité maximale à laquelle leur contenu est transmis. Le mouvement a été soutenu par Netflix, Apple TV +, Amazon Prime et, maintenant aussi, Disney +, qui promet de réduire de 25% le trafic généré par sa plateforme dans les pays européens.

Comme Kevin Mayer, son PDG, l’a expliqué à Deadline, la société surveillera la congestion Internet et collaborera avec les opérateurs pour “réduire le débit autant que nécessaire”.

Selon un rapport Sandvine, la vidéo en streaming représente plus de la moitié du trafic circulant sur les réseaux des opérateurs. La baisse de qualité annoncée par les différents fournisseurs de contenus audiovisuels va donc alléger la congestion des infrastructures et permettre d’assurer un fonctionnement optimal pendant la durée de la pandémie en Europe.

