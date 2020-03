Coronavirus, de nouvelles études révèlent qu’il survit 3 heures dans l’air

De nouvelles données sont disponibles sur le permanence du virus, même à une certaine distance de ceux qui l’ont porté. On pensait initialement que la persistance du coronavirus n’était que de quelques minutes dans l’air, mais des études récentes renversent cette croyance, ce qui montre de plus en plus clairement qu’en réalité ce chiffre est beaucoup plus élevé.

Les scientifiques du laboratoire de virologie de Institut national des allergies et des maladies infectieusesou l’American National Institute for Infectious Diseases. L’étude, publiée dans le New England Journal of Medicine, a mis au jour une découverte effrayante qui la décrirait comme possible permanence du virus dans l’aérosol (ou plus simplement le mélange commun non homogène d’air que nous respirons) recréé en laboratoire jusqu’à 3 heures.

Coronavirus, peut résister jusqu’à 3 heures dans l’air: nouvelles données de l’étude américaine

La prudence n’est jamais trop, mais cette nouvelle estimation doit nous faire réfléchir sur les comportements quotidiens les plus courants, notamment ceux qui se produisent en espaces fermés.

Selon des études, même s’il a été divisé par deux en moins d’une heure, le virus peut rester en l’air jusqu’à 3 heures, ce qui conduit à reconsidérer certaines règles de sécurité adoptées, par exemple, ascenseurs, en transport en commun, ou même dans une pièce où une personne infectée a séjourné.

Dans les ascenseurs, par exemple, on devrait entrez un à la fois, si strictement nécessaire. Mieux encore, ne le prenez pas du tout, si possible. Dans les transports publics ou dans les endroits surpeuplés, cependant, il peut être judicieux d’utiliser le masque, comme l’explique Carlo Signorelli, professeur d’hygiène au San Raffaele de Milan.