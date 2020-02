Coronavirus écrase le lancement du Samsung Galaxy S20, avec des ventes en baisse de 50% – .

Nous verrons probablement l’impact de l’épidémie de coronavirus pendant des semaines et des mois à venir, mais pour qu’un nombre concret montre à quel point le virus a été perturbateur, ne cherchez pas plus loin que les ventes du Galaxy S20. Citant des sources de l’industrie, le Korea Herald a rapporté vendredi que les ventes des smartphones Galaxy S20 de Samsung étaient 50% plus faibles le jour du lancement que celles de la série Galaxy S10 lors de son lancement à la même période l’année dernière.

Les initiés disent que Samsung a vendu environ 70800 téléphones Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra sur son marché domestique de Corée du Sud jeudi, ce qui représente une baisse considérable par rapport aux 140 000 unités Galaxy S10 vendues le jour du lancement, ou 220 000 Galaxy Note 10 téléphones achetés lors de son lancement en août dernier.

“Les ventes ont été affectées par de fortes baisses des remises pour les nouveaux téléphones et le nombre de visiteurs dans les magasins hors ligne en raison des craintes d’infection par les coronavirus”, a déclaré un responsable d’une entreprise de télécommunications locale au Korea Herald.

Il convient également de noter que le Galaxy S20 d’entrée de gamme coûte 1,248 million de won (1044 $) en Corée du Sud, tandis que le S20 + coûte 1,35 million de won (1117 $) et le S20 Ultra se vend 1,59 million de won (1316 $). Nous avons eu du mal à croire que Samsung n’offrait pas de téléphone plus abordable dans la gamme S20 après le succès du Galaxy S10e l’année dernière, mais maintenant nous ne saurons peut-être jamais comment les nouveaux téléphones coûteux se seraient comportés sur un marché normal.

Comme le note le Herald, plus de 200 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés en Corée du Sud vendredi matin, ce qui porte le total dans le pays à 2 022 depuis que le premier cas a été identifié le 20 janvier. Nous ne savons pas exactement pourquoi cela empêcherait les gens de commander un nouveau Galaxy S20 en ligne, bien sûr, mais il ne fait aucun doute que les craintes liées aux coronavirus ont un impact significatif sur les ventes du Galaxy S20 et sur les ventes de smartphones en général.

La semaine dernière, par exemple, Apple a été contraint d’émettre un rare avertissement d’orientation, car l’épidémie de coronavirus aura un impact significatif sur les bénéfices de la société au cours du trimestre en cours. Les résultats de Samsung dans sa division mobile sont en baisse constante depuis un certain temps maintenant, et il semble que le Galaxy S20 ne conduise pas au redressement que la société espérait sans aucun doute. En plus des craintes liées aux coronavirus, des prix élevés sont probablement au moins partiellement à blâmer. Si l’histoire nous a appris quelque chose, Samsung commencera à offrir des remises importantes sur sa nouvelle gamme Galaxy S20 peu de temps après sa sortie.

Source de l’image: Framesira / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.