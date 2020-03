À un moment historique où le monde fait face à un ennemi commun identifié dans Covid-19, la technologie doit simplifier le plus possible le travail des chercheurs et des législateurs pour endiguer la pandémie.

Pour cela, certaines sociétés holding et institutions académiques ont lancé services de surveillance gratuits pour CoronaviruOui, pour que tout le monde (principalement nous les civils) puisse se renseigner sur la situation.

Coronavirus en temps réel grâce à Microsoft Bing et Gisanddata

Parlons d’abord de Microsoft, qui a lancé la toute nouvelle web tracker Bing Coronavirus. Également connu sous le nom de COVID-19 Tracker, cet outil peut fournir un service d’information ponctuel sans fausse nouvelle. accessible au lien suivant. Le tracker Microsoft Bing Coronavirus est accessible à la fois sur le bureau et sur les appareils mobiles et doit être mis à jour régulièrement lorsque de nouvelles données arrivent.

Ceux-ci sont collectés sur les plateformes CDC, ECDC, Wikipedia et l’Organisation mondiale de la santé, pour être ensuite téléchargés sur le site Web de Microsoft. La véracité de l’outil est donc corroborée par l’utilisation de plusieurs sources afin de le rendre inattaquable par les médias et les groupes de pression sociale.

Continuons, nous signalons un site Web écrit par l’Université John Hopkins de Baltimore. La section de l’université appelée Centre pour la science et l’ingénierie des systèmes a développé un carte de Covid-19 à transformer en une application avec des statistiques et des mises à jour en temps réel pour les différents États du monde.

Les mises à jour du virus ont lieu une fois par jour d’après les données du bulletin de l’Organisation mondiale de la santé et des centres de prévention et de contrôle des maladies des États-Unis et de la Chine.